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1 час назад

Гонки NASCAR могут перейти на электромобили

Motor.ru

Одна из самых консервативных гоночных серий мира — американская NASCAR — в обозримом будущем может совершить самый серьёзный шаг вперёд в своей истории, перейдя на электромобили. По информации инсайдеров, уже в 2023 году должен состояться выставочный заезд на трассе Los Angeles Coliseum, а затем будет принято решение о полноценном использовании электрических сток-каров уже в рамках гоночной серии. Или даже о создании специального зачёта под электромобили.

Гонки NASCAR могут перейти на электромобили
Фото: motor.rumotor.ru

По информации издания Kickin’ the Tires, сумевшего ознакомиться с внутренними документами организаторов чемпионата NASCAR Cup Series, в начале 2023 года состоится презентация электрического сток-кара.

А на февраль того же года намечен гоночный дебют новинок в рамках показательной гонки на арене Los Angeles Memorial Coliseum в рамках уик-энда Busch Light Clash. Если эксперимент признают удачным, то уже с третьего квартала следующего года для электромобилей создадут отдельную серию в NASCAR.

Это будут две получасовые гонки, в субботу и воскресенье, в каждой из которых на старт выйдут по 12 электрических сток-каров. Обещают, что по скорости на круге электромобили не уступят традиционным машинам с бензиновыми моторами, а дистанция гонок позволит проезжать их без необходимости дозарядки батарей.

Автоспорт,
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