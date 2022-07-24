Гонки NASCAR могут перейти на электромобили

Одна из самых консервативных гоночных серий мира — американская NASCAR — в обозримом будущем может совершить самый серьёзный шаг вперёд в своей истории, перейдя на электромобили. По информации инсайдеров, уже в 2023 году должен состояться выставочный заезд на трассе Los Angeles Coliseum, а затем будет принято решение о полноценном использовании электрических сток-каров уже в рамках гоночной серии. Или даже о создании специального зачёта под электромобили.

Фото: motor.ru motor.ru

По информации издания Kickin’ the Tires, сумевшего ознакомиться с внутренними документами организаторов чемпионата NASCAR Cup Series, в начале 2023 года состоится презентация электрического сток-кара.

А на февраль того же года намечен гоночный дебют новинок в рамках показательной гонки на арене Los Angeles Memorial Coliseum в рамках уик-энда Busch Light Clash. Если эксперимент признают удачным, то уже с третьего квартала следующего года для электромобилей создадут отдельную серию в NASCAR.