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1 час назад

В «МАЗе» боятся, что их грузовики могут арестовать в случае отправки на гонку в Африку

Чемпионат.com

Руководитель и боевой пилот белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович рассказал о проблеме участия в международных соревнованиях в условиях санкций.

Руководитель минского "МАЗ"-Дакар боится ареста автомобилей
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

«Мы получили приглашение от организаторов гонки ещё в том году, когда стало известно о нашем отстранении от «Дакара», но возникла проблема с логистикой. На марафон технику перевозят морским путём, а все эти транспорты, как правило, европейские, страхуют их тоже европейские компании — они отказываются принимать груз от предприятия, которое находится под европейскими санкциями. А вся наша техника принадлежит Минскому автомобильному заводу, и это представляет сложности для перевозчика.

Ну и лично я не рискнул бы в такой ситуации отправлять грузовики, потому что непонятно, что в головах у людей, через территории которых будет проходить техника. Если вдруг грузовики попадут под арест, то это, мягко говоря, неприемлемый для нас вариант развития событий. Проще избегать ненужного риска и не принимать участия в мероприятиях, способных привести к потере дорогостоящей современной техники, имеющей решения, которые мы вообще не хотели бы раскрывать. Это того не стоит», — заявил Вязович в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.

Автоспорт,Максим Вершинин,Сергей Вязович,
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