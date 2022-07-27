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1 час назад

Гран-при Франции покидает календарь «Ф-1», гонка в Бельгии почти наверняка еще раз пройдет в 2023 году (AMuS)

Sports.ruиещё 1

Обозреватель Auto-motor-und-sport Михаэль Шмидт рассказал о грядущих изменениях календаря «Формулы-1» в сезоне-2023.

Гран-при Франции покидает календарь «Ф-1»
Фото: Sports.ruSports.ru

По словам Шмидта, Гран-при Франции точно не будет проводиться на трассе «Поль-Рикар» в обозримом будущем. При этом Гран-при Бельгии, чей контракт на проведение гонки тоже истекает в конце года, может сохранить место в календаре «Ф-1» минимум на один сезон.

«Франция точно покидает календарь «Формулы-1». В то же время Гран-при ЮАР, скорее всего, вернется только в 2024 году. В этом случае гонка в Спа сохранит место в календаре чемпионата еще на один сезон.

Сезон начнется в Бахрейне. Потом, после недельного перерыва, пройдут две гонки подряд в Джидде и Мельбурне. И после этого, может быть, пройдет Гран-при ЮАР. Вопрос в том, состоится гонка или нет.

Сезон в целом будет длиннее. Он закончится в середине декабря, а начнется чуть раньше, чем сейчас, чтобы создать место для новых этапов», – рассказал Шмидт.

Автоспорт,
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