Гран-при Франции покидает календарь «Ф-1»

«Франция точно покидает календарь «Формулы-1». В то же время Гран-при ЮАР, скорее всего, вернется только в 2024 году. В этом случае гонка в Спа сохранит место в календаре чемпионата еще на один сезон.



Сезон начнется в Бахрейне. Потом, после недельного перерыва, пройдут две гонки подряд в Джидде и Мельбурне. И после этого, может быть, пройдет Гран-при ЮАР. Вопрос в том, состоится гонка или нет.



Сезон в целом будет длиннее. Он закончится в середине декабря, а начнется чуть раньше, чем сейчас, чтобы создать место для новых этапов», – рассказал Шмидт.