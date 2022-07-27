Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
1 час назад

В американских гонках NASCAR появится российский гонщик

Елена Прошина

Российский гонщик Даниил Квят в эти выходные дебютирует в гоночной серии NASCAR. Как сообщает Motosport.ru, россиянин на Toyota Camry будет представлять американскую команду Team Hezeberg.

В американских гонках NASCAR появится российский гонщик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

30 июля Квят выйдет на трассу в Индианаполисе. За Team Hezeberg он выступит также 21 августа в Уоткинс-Глене и 9 октября в Шарлотте. Сам спортсмен заявил, что всегда был увлечен американской гоночной серией из-за ее большой контактности и собирается добиваться в ней наивысших результатов.

Для гонок американское подразделение Toyota передало россиянину обновленную модификацию Camry, которая была создана для высшего дивизиона NASCAR Cup Series в 2020 году. Кроме переработанного шасси и улучшенной аэродинамики спорткар отличается 5,9 литровым мотором, который способен развивать до 725 лошадиных сил. Время разгона машины до 100 км/ч — около 4 секунд.

Напомним, что как гонщик Квят дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году. В 2020 году ему пришлось прекратить участие в гоночных сериях из-за того, что коллектив AlphaTauri не продлил с ним контракт.

Предполагалось, что в текущем сезоне россиянин выступит за отечественную команду G-Drive Racing, однако в начале весны против российских и белорусских гонщиков ввели ограничения.

Автоспорт,Даниил Квят,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители