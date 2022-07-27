В американских гонках NASCAR появится российский гонщик

Российский гонщик Даниил Квят в эти выходные дебютирует в гоночной серии NASCAR. Как сообщает Motosport.ru, россиянин на Toyota Camry будет представлять американскую команду Team Hezeberg.

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30 июля Квят выйдет на трассу в Индианаполисе. За Team Hezeberg он выступит также 21 августа в Уоткинс-Глене и 9 октября в Шарлотте. Сам спортсмен заявил, что всегда был увлечен американской гоночной серией из-за ее большой контактности и собирается добиваться в ней наивысших результатов.

Для гонок американское подразделение Toyota передало россиянину обновленную модификацию Camry, которая была создана для высшего дивизиона NASCAR Cup Series в 2020 году. Кроме переработанного шасси и улучшенной аэродинамики спорткар отличается 5,9 литровым мотором, который способен развивать до 725 лошадиных сил. Время разгона машины до 100 км/ч — около 4 секунд.

Напомним, что как гонщик Квят дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году. В 2020 году ему пришлось прекратить участие в гоночных сериях из-за того, что коллектив AlphaTauri не продлил с ним контракт.