Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
52 минуты назад

Porsche выкупила половину команды Red Bull для участия в Формуле-1

Motor.ru

Компания Porsche заключила сделку с Red Bull, в рамках которой получит половинную долю команды. Ожидается, что немецкая марка официально объявит об участии в гонках Формулы-1 четвертого августа нынешнего года. Судя по документам, которые попали в распоряжении портала Carbuzz, сотрудничество двух компаний продлится десять лет. Согласно правилам, такое партнерство включает в себя запуск отдельного подразделения гоночной команды.

Porsche выкупила половину команды Red Bull для участия в Формуле-1
Фото: Motor.ruMotor.ru

В распоряжении издания оказался пакет документов из Марокко, согласно которому Porsche и Red Bull Technology заключили сделку на десять лет. В рамках интеграции немецкая марка получит 50-процентную долю гоночной команды. При этом в Red Bull появится отдельное подразделение в рамках «Формулы». Кроме того, болиды команды украсят логотипами Porsche.

Для официального подтверждения сделки участникам необходимо подать документы в 20 странах Евросоюза. В противном случае, делом о сотрудничестве двух компаний могут заняться антикартельные органы. Ожидается, что марки объявят о своем сотрудничестве уже 4 августа.

В середине июля инсайдеры сообщили, что компания BMW собирается вернутся в Формулу-1. При этом баварская марка рассматривает участие в «Королевский гонка» в качестве моториста.

Автоспорт,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители