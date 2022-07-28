Porsche выкупила половину команды Red Bull для участия в Формуле-1

Компания Porsche заключила сделку с Red Bull, в рамках которой получит половинную долю команды. Ожидается, что немецкая марка официально объявит об участии в гонках Формулы-1 четвертого августа нынешнего года. Судя по документам, которые попали в распоряжении портала Carbuzz, сотрудничество двух компаний продлится десять лет. Согласно правилам, такое партнерство включает в себя запуск отдельного подразделения гоночной команды.
В распоряжении издания оказался пакет документов из Марокко, согласно которому Porsche и Red Bull Technology заключили сделку на десять лет. В рамках интеграции немецкая марка получит 50-процентную долю гоночной команды. При этом в Red Bull появится отдельное подразделение в рамках «Формулы». Кроме того, болиды команды украсят логотипами Porsche.
Для официального подтверждения сделки участникам необходимо подать документы в 20 странах Евросоюза. В противном случае, делом о сотрудничестве двух компаний могут заняться антикартельные органы. Ожидается, что марки объявят о своем сотрудничестве уже 4 августа.
В середине июля инсайдеры сообщили, что компания BMW собирается вернутся в Формулу-1. При этом баварская марка рассматривает участие в «Королевский гонка» в качестве моториста.