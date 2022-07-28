Haas привезла в Будапешт «белую Ferrari»

В отличие от многих соперников из средней группы, команда Haas в первой половине сезона предпочла повременить с серьёзными обновлениями машины, вместо этого сосредоточившись на небольших доработках. Однако в преддверии летнего перерыва на Гран При Венгрии Haas наконец-то привезла обновлённую VF-22, над которой работала всё это время.
Судя по первым фотографиям из паддока, как и предполагали эксперты, машина стала похожей на белую Ferrari, благодаря обновлённым понтонам.
На Хунгароринге обновления получит только один из пилотов Haas, им станет Кевин Магнуссен. В интервью британскому Autosport датчанин признался, что беспокоится об эффективности новинок:
«Производительность машины была выше, чем мы ожидали, поэтому со времён зимних тестов машина не сильно изменилась. Поэтому теперь, когда мы привезём пакет обновлений, я волнуюсь, что мы сделаем шаг назад. Я не знаю, чего ждать. Будет интересно посмотреть».