Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+30° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
1 час назад

Haas привезла в Будапешт «белую Ferrari» – Магнуссен боится, что это шаг назад

autosport.com.ru

В отличие от многих соперников из средней группы, команда Haas в первой половине сезона предпочла повременить с серьёзными обновлениями машины, вместо этого сосредоточившись на небольших доработках. Однако в преддверии летнего перерыва на Гран При Венгрии Haas наконец-то привезла обновлённую VF-22, над которой работала всё это время.

Haas привезла в Будапешт «белую Ferrari»
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Судя по первым фотографиям из паддока, как и предполагали эксперты, машина стала похожей на белую Ferrari, благодаря обновлённым понтонам.

На Хунгароринге обновления получит только один из пилотов Haas, им станет Кевин Магнуссен. В интервью британскому Autosport датчанин признался, что беспокоится об эффективности новинок:

«Производительность машины была выше, чем мы ожидали, поэтому со времён зимних тестов машина не сильно изменилась. Поэтому теперь, когда мы привезём пакет обновлений, я волнуюсь, что мы сделаем шаг назад. Я не знаю, чего ждать. Будет интересно посмотреть».

Автоспорт,Кевин Магнуссен,Ferrari,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители