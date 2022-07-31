В гонке Формулы-3 после победы россиянина не стали включать гимн РФ

Организаторы этапа Формулы-3 на трассе «Хунгароринг» в Венгрии решили не стали включать гимн во время церемонии награждения в честь россиянина Александра Смоляра, который стал победителем гонки.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Стоит отметить, что Смоляр выступает в нейтральном статусе, а в его честь не может быть исполнен гимн России. Во многих других чемпионатах в честь россиян звучит отрывок из первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Также может исполнен гимн федерации, под чьей эгидой проходят соревнования.

Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого ряд спортивных организаций исключил россиян из состава участников международных соревнований.