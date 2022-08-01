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56 минут назад

Даниил Квят сошёл в своей дебютной гонке в NASCAR

autosport.com.ru

Российский пилот Даниил Квят в минувшие выходные дебютировал в американской кузовной серии NASCAR, выступив на этапе высшего дивизиона на дорожной версии трассы в Индианаполисе.

Даниил Квят сошел в дебютной гонке в NASCAR
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Экс-пилот Формулы 1 стартовал 36-м среди 38-ти участников и большую часть времени провёл за пределами топ-30. В конце первого сегмента за счёт решения не заезжать на пит-стоп он поднялся на 16-е место. Удержаться так высоко шансов, конечно, не было, и после остановки перед началом второго стейджа россиянин вернулся на 32-м месте.

Так что ожидаемо побороться за высокие позиции в дебюте не удалось. А на середине гонки на Toyota Camry трёхкратного призёра гонок Ф1 возникли проблемы с подвеской: россиянин остановился на трассе. Эвакуатор доставил его машину в боксы, но вернуться на трассу Квят не сумел – команда не смогла устранить поломку.

Следующую гонку Квят проведёт 21 августа в Уоткинс-Глене, где также выступит чемпион мира Формулы 1 2007 года Кими Райкконен.

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