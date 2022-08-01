«Это как? Это что вообще?!» - Алексей Попов раскритиковал Ferrari

«Зачем было останавливать на пит-стоп своего лидера? У вас Сайнс в одной группе борется колесо в колесо с Расселом и Ферстаппеном. Их зовут на пит-стоп, и вы тоже останавливаете своего гонщика, но другого, который в пяти секундах впереди