«Это как? Это что вообще?!» - Алексей Попов раскритиковал Ferrari

Российский комментатор Формулы 1 Алексей Попов жёстко высказался о тактическом просчёте Ferrari на Гран При Венгрии.
Шарль Леклер уверенно лидировал, когда его позвали на второй пит-стоп и поставили жёсткие шины, которые совсем не подходили под холодную погоду.
«Зачем было останавливать на пит-стоп своего лидера? У вас Сайнс в одной группе борется колесо в колесо с Расселом и Ферстаппеном. Их зовут на пит-стоп, и вы тоже останавливаете своего гонщика, но другого, который в пяти секундах впереди
При этом вы знаете, что невозможно перейти на Medium: либо вы ставите медленный Hard или быстрый Soft, но до финиша ехать ещё очень долго. Это как?! Это что вообще?!
Зачем был нужен отрезок на жёстких шинах? Чтобы отнять у гонщика 40 секунд?» – сказал Попов в стриме в группе «Гаснут огни».