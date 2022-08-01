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1 час назад

«Это как? Это что вообще?!» Алексей Попов раскритиковал Ferrari

autosport.com.ru

Российский комментатор Формулы 1 Алексей Попов жёстко высказался о тактическом просчёте Ferrari на Гран При Венгрии.

«Это как? Это что вообще?!» - Алексей Попов раскритиковал Ferrari
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Шарль Леклер уверенно лидировал, когда его позвали на второй пит-стоп и поставили жёсткие шины, которые совсем не подходили под холодную погоду.

«Зачем было останавливать на пит-стоп своего лидера? У вас Сайнс в одной группе борется колесо в колесо с Расселом и Ферстаппеном. Их зовут на пит-стоп, и вы тоже останавливаете своего гонщика, но другого, который в пяти секундах впереди

При этом вы знаете, что невозможно перейти на Medium: либо вы ставите медленный Hard или быстрый Soft, но до финиша ехать ещё очень долго. Это как?! Это что вообще?!

Зачем был нужен отрезок на жёстких шинах? Чтобы отнять у гонщика 40 секунд?» – сказал Попов в стриме в группе «Гаснут огни».

Автоспорт,Шарль Леклер,Алексей Попов,Ferrari,
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