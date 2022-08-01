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1 час назад

Фернандо Алонсо прокомментировал переход в Aston Martin

autosport.com.ru

Двукратный чемпион мира Формулы 1 высказался о своём сенсационном переходе в Aston Martin. 41-летний испанский гонщик подписал долгосрочное соглашение с командой Лоуренса Стролла и в 2023 году заменит Себастьяна Феттеля, на прошлой неделе объявившего о завершении карьеры по окончании сезона.

Фернандо Алонсо прокомментировал переход в Aston Martin
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

«Команда Aston Martin стремится к победе и воодушевляет меня больше всех в сегодняшн

Я знаю Лоуренса и Лэнса много лет. У них есть амбиции и страсть к успеху. Команда привлекает замечательных людей с победным послужным списком, у неё есть новые ресурсы в Сильверстоуне. Сегодня никто в Формуле 1 не привержен победе больше, чем они, и это даёт невероятные возможности», – цитирует Алонсо пресс-служба Aston Martin.

Автоспорт,Лоуренс Стролл,Себастьян Феттель,Фернандо Алонсо,
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