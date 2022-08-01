Фернандо Алонсо прокомментировал переход в Aston Martin

Двукратный чемпион мира Формулы 1 высказался о своём сенсационном переходе в Aston Martin. 41-летний испанский гонщик подписал долгосрочное соглашение с командой Лоуренса Стролла и в 2023 году заменит Себастьяна Феттеля , на прошлой неделе объявившего о завершении карьеры по окончании сезона.

Я знаю Лоуренса и Лэнса много лет. У них есть амбиции и страсть к успеху. Команда привлекает замечательных людей с победным послужным списком, у неё есть новые ресурсы в Сильверстоуне. Сегодня никто в Формуле 1 не привержен победе больше, чем они, и это даёт невероятные возможности», – цитирует Алонсо пресс-служба Aston Martin.