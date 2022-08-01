Попов сравнил уход Алонсо из «Альпин» с решением Шумахера отдать место Массе

Известный российский комментатор Алексей Попов высказался о решении Фернандо Алонсо перейти в «Астон Мартин» по окончании сезона. «Я бы сказал, что «Альпин» совершает ошибку, но поставьте себя на их место. С одной стороны, у вас есть 41-летний блестящий гонщик, который хочет контракт на несколько лет, а с другой стороны — Пиастри, которого некуда девать. Его можно отдать на год, но если сказать ему, что придётся ждать несколько лет, он просто уйдёт. То есть один ещё будет ездить 3-4 года, а второй может выступать лет 20. Ситуация напоминает то, что было в «Феррари» в 2006 году. Был Шумахер, выигравший пять титулов подряд, и всё равно ушёл, отдав место Фелипе Массе. Правда, Масса тогда уже показал себя в гонках в отличие от Пиастри. В «Альпин» как раз хотели дать шанс Оскару показать себя в другой команде, но это подразумевало то, что Алонсо подпишется только на год, что испанца, несмотря на его возраст, не устроило. Не получив устраивающее предложение здесь, он получил его от «Астон Мартин», — сказал Попов в своём YouTube-подкасте.