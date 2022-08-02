Что значит для «Формулы-1» переход Алонсо в «Астон Мартин»

Переход двукратного чемпиона мира в «Астон Мартин» — огромный удар по шансам Шварцмана попасть в Ф-1.

Фото: CLIVE ROSE/GETTY IMAGES CLIVE ROSE/GETTY IMAGES

Первый день летней паузы в Формуле-1 принёс нам трансферную бомбу. Вопреки ожиданиям, Фернандо Алонсо не продлил контракт с «Альпин», а подписал многолетнее соглашение с «Астон Мартин», где сменит другого чемпиона — Себастьяна Феттеля. Почему испанец и французы не договорились и что это значит для рынка гонщиков в Ф-1?

Видео дня

Почему Алонсо и «Альпин» больше не вместе

Считалось, что Фернандо и его родная команда практически договорились о новом контракте и что о сделке объявят уже совсем скоро. Однако решение Феттеля завершить карьеру и открыть вакансию в «Астон Мартин» заставило 41-летнего Алонсо заново оценить имеющиеся у него варианты.

Говорят, что в «Альпин» Фернандо предлагали контракт по схеме «1+1» — то есть теоретически могли отказаться от услуг двукратного чемпиона уже после сезона-2023, чтобы освободить место для молодого и талантливого Оскара Пиастри. Сам Фернандо, однако, вовсе не планирует покидать чемпионат спустя год: он хотел твёрдый контракт на два года с опцией ещё на сезон.

Спор мог затянуться, тем более, говорят, были разногласия и по зарплате: «Альпин» не хотели платить Фернандо слишком много, раз речь всё равно не идёт о борьбе за титул и в запасе есть Пиастри. Сам же Алонсо справедливо полагал, что заслуживает от «Альпин» лучшего отношения, что должно было выразиться как в сроке соглашения, так и в размере жалованья.

В итоге, когда Феттель объявил об уходе и «Астон» выставил предложение о многолетнем контракте, Алонсо решил не торговаться дальше и просто отправился в команду, где готовы исполнить его требования здесь и сейчас, без лишних разговоров.

Прав ли Алонсо?

Фернандо известен как пилот, который далеко не всегда принимал правильные решения при выборе команд. Например, Алонсо отказался от контракта с «Ред Булл» незадолго до того, как «быки» стали топ-командой, и вместо этого вернулся в «Рено» и затем безуспешно боролся за титул с «Феррари». После этого Фернандо покинул и «Скудерию». Да, чемпионом она так и не стала, но была гораздо конкурентоспособнее «Макларена», где страдал испанец.

Вопросы есть и сейчас. Если «Альпин» является одной из лучших команд-середняков и сражается с «Маклареном» за четвёртое место в Кубке конструкторов, то «Астон Мартин» провалил переход на новый регламент и даже после существенного обновления болида при идеальном развитии событий займёт седьмое место.

Однако никто не знает, что будет через год. У команд сопоставимые бюджеты, при этом «Астон» агрессивно переманивает к себе инженеров и строит новую базу в Сильверстоуне. Потенциально это позволит «зелёным» сделать рывок, но когда? Никакой уверенности, что в следующем году британцы окажутся хотя бы на уровне «Альпин», нет, ну а представить себе борьбу «Астона» за победы раньше, чем в 2024-м, просто невозможно. Да и срок в два сезона максимально оптимистичен, тем более что, по слухам, атмосфера в команде оставляет желать лучшего на фоне текучки кадров и вмешательств со стороны Стролла-старшего.

Впрочем, Алонсо изнутри наблюдал за ситуацией в «Альпин» и, вероятно, пришёл к выводу, что и французы в ближайшее время в число лидеров не войдут. А раз так, почему бы не рискнуть, получив при этом многолетний жирный контракт? Вполне возможно, что последние годы Фернандо в Ф-1 окажутся такими же серыми, как и у его предшественника Феттеля, но особых альтернатив у испанца не было: он выбирал между двумя середняками, каждый из которых может как провалиться, так и выстрелить.

Что теперь по трансферам?

Уход Алонсо делает жизнь «Альпин» проще. Если ранее французы пытались пристроить Оскара Пиастри в «Уильямс» и боялись, что вообще потеряют права на австралийца, то теперь сам бог велел подписать с чемпионом Формулы-2 и Формулы-3 многолетнее соглашение и строить вокруг него команду.

Да, в идеале руководство хотело где-нибудь обкатать Оскара, но если это действительно будущая звезда, то Пиастри не потребуется много времени, чтобы выйти на нужный уровень и сократить число ошибок до минимума. Напомним: Хэмилтон сразу поехал за «Макларен», там же провёл впечатляющий дебютный сезон Норрис. Так что вряд ли для «Альпин» есть смысл придумывать какие-то хитроумные схемы вроде отправки Оскара в аренду и подписания однолетнего контракта с кем-то опытным вроде Хюлькенберга.

Контракт «Астона» и Алонсо — это ещё и конец слухов о переходе к британцам Даниэля Риккардо или Мика Шумахера. Австралиец теперь наверняка останется в «Макларене» — если, конечно, британцы не захотят выкупить его контракт за баснословные деньги. Но ради кого? Гонщиков IndyCar без опыта в Ф-1? Ходили слухи про того же Пиастри, но теперь «Альпин» уже наверняка его не отдаст — если, конечно, у Оскара не истекла опция и он сам вдруг не решил, что лучше рискнёт с командой из Уокинга, даже просидев год в запасе, чем свяжет свою судьбу с французами.

Что же до Шумахера, то он должен остаться в «Хаасе». Вероятно, слухи о разрыве соглашения с Академией «Феррари» только слухами и останутся, а результаты Мика достаточно хороши, чтобы американцы дали ему ещё год. Соответственно, закрывается единственная реальная вакансия для россиянина Роберта Шварцмана. Что ему делать дальше, непонятно: два года без гонок в ожидании чуда — перебор.