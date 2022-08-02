Трансферные слухи в Ф-1: зачем Шумахер «Ред Булл»

Разбираемся, какой из сторон это выгодно и возможен ли такой переход в принципе.

Фото: DAN ISTITENE/GETTY IMAGES DAN ISTITENE/GETTY IMAGES

Британский журналист Адам Купер в своей колонке для Motorsport Magazine выразил мнение, что «Альфа Таури» может попытаться переманить к себе Мика Шумахера. Казалось бы, переход Мика выглядит несколько сюрреалистичным. Во-первых, не до конца понятно, зачем это именно руководству «Ред Булл» на фоне далеко не самых ярких выступлений сына семикратного чемпиона мира, во-вторых, не очень ясно, зачем Мику менять шило на мыло, тем более в «Хаасе» и Академии «Феррари» его хотя бы лишний раз не попинывают за отсутствие результатов, а в системе «Ред Булл» доктор Марко такой роскоши явно не позволит. Так имеет ли такой трансфер смысл и реален ли он в принципе?

Видео дня

Зачем это Мику?

Давайте говорить начистоту: всё происходящее сейчас крайне не устраивает как самого Мика Шумахера, так и его менеджмент. Да, в нынешнем сезоне его дядя Ральф гораздо реже стал появляться в медиаполе с критикой американской команды, однако это и логично: если в прошлом году немец был явно сильнее своего напарника и семья Шумахеров могла действовать с позиции силы, то в нынешнем сезоне Мик уступает более опытному Магнуссену. И это несмотря на то, что Кевин пропустил прошлый сезон и не имел никакого отношения к разработке машины «Хааса» на этот год, в отличие от Шумахера, работавшего на симуляторе и постоянно находившегося рядом с командой во время разработки автомобиля. Разумеется, в таких условиях даже самый отчаянный родственник не рискнёт всерьёз защищать своего нерадивого племянника по любому поводу.

Дали новую машину только Магнуссену? Но это логично. Во-первых, Кевин быстрее, во-вторых — в отличие от Мика, он не бил технику на добрых $ 4 млн. И дело тут не столько в наказании со стороны Штайнера за убытки, сколько в переживании за новинки: учитывая бюджет «Хааса», они явно были в одном экземпляре, а авария Мика могла поставить крест на возможной обкатке «белой «Феррари» в Венгрии.

Но к чему это мы? Мик с уходом Мазепина из «Хааса» потерял последнюю ниточку, за которую можно было дёргать перед Гюнтером Штайнером — он перестал быть самым быстрым в команде. Разумеется, с потерей позиции силы Мику стало гораздо менее комфортно в команде, и сменить обстановку сейчас для него было бы весьма правильным решением с точки зрения моральной составляющей.

Кроме того, не может не давить на Мика и тот факт, что, являясь пилотом Академии «Феррари», он вряд ли получит место за рулём красной машины в ближайшие несколько лет: и у Леклера, и у Сайнса соглашения с командой рассчитаны до конца 2024 года, а прозябать в «Хаасе» на протяжении четырёх лет амбициозный немец не особо хочет. Да, конечно, свои амбиции нужно оправдывать на трассе, чего у Мика не получается, но этих самых амбиций у него меньше не становится.

Кроме того, накануне прошёл слух, что Мик не станет продлевать контракт с Академией «Феррари», о чём сообщили сразу несколько инсайдеров. Конечно, СМИ сразу же стали сватать Мика в «Астон Мартин» на место его друга и наставника Себастьяна Феттеля, но в «Астоне» выбрали Алонсо, тем самым закрыв одну из потенциальных вакансий в пелотоне, которых осталось не так уж и много.

Пошёл бы на пользу Мику переход в «Альфа Таури»? Это уже другой вопрос. Мик не лучшим образом справляется с давлением, да и особой скоростью на трассе пока не блещет, а с подобными пилотами разговор у Хельмута Марко короткий — пара сезонов, а потом либо Формула-Е, либо работа диджеем.

Зачем Мик «Альфа Таури»/«Ред Булл»?

И здесь мы плавно подходим к мотивации второй стороны. Если честно, со стороны «Ред Булл» её не так и много. Да, конечно, на носу подписание сделки с «Порше», и было бы совершенно логично посадить за руль одной из своих четырёх машин последнего немца в Формуле-1 (а с уходом Феттеля Мик останется единственным представителем Германии в пелотоне). С другой стороны, сделка с «Порше» вступит в силу лишь в 2026 году, а до тех пор «Ред Булл» продолжает техническое сотрудничество с «Хондой», что скорее добавляет кредит доверия Цуноде, нежели увеличивает шансы Мика.

Да, Юки во второй свой сезон совершенно не оправдывает возложенных на него надежд, а работа с психологом, на удивление, будто только навредила японцу: если раньше он был быстрым и нестабильным, то сейчас он скорее стабильно медленный. Да, его напарник не выглядит в нынешнем сезоне образцом выступлений, но в ситуации с Гасли скорее работает потеря мотивации на фоне очередного продления контракта старшей командой с Серхио Пересом. Однако Юки по-прежнему остаётся японцем, а японский рынок и сотрудничество с «Хондой» ближайшие пару-тройку лет, скорее всего, будут приоритетными для «Ред Булл». Правда, если через год Гасли уйдёт, то его место может занять ещё один представитель Японии: неплохо прогрессирующий в Формуле-2 Аюму Иваса.

Единственное, ради чего доктор Марко и компания могли бы оформить этот переход — насолить «Феррари», забрав одного из их потенциальных будущих пилотов, однако на фоне долгосрочных соглашений Сайнса и Леклера и своих собственных проблем в команде, Марко скорее помог бы «Феррари» избавиться от «балласта» в лице Мика. Будем честны, своими результатами он пока даже близко не тянет на «Феррари», а «красные», в свою очередь, через год-два будут ломать голову над тем, куда пристроить, вероятно, так и не поехавшего гонщика с громкой фамилией. Так что Марко, забрав Мика у «Феррари», только окажет услугу итальянцам.

Вывод