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1 час назад

Роман Русинов и Даниил Квят выступят в гонке на выносливость в Петербурге

Motor.ruиещё 1

В ближайшие выходные, 6 и 7 августа, на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль Garage Fest. Гостей мероприятия ждут концерты, выставки автомобилей и четырехчасовая гонка на выносливость Russian Endurance Challenge 2022, в которой примут участие именитые российские пилоты. Среди них Роман Русинов, Даниил Квят и Виталий Петров.

Роман Русинов и Даниил Квят выступят в гонке на выносливость в Петербурге
Фото: motor.rumotor.ru

6 и 7 августа на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль Garage Fest, в рамках которого состоится четырехчасовая гонка на выносливость Russian Endurance Challenge 2022. В соревнованиях примут участие именитые спортсмены: гонщик команды G-Drive Racing Роман Русинов, экс-пилоты Формулы-1 Даниил Квят, Виталий Петров и Сергей Сироткин, а также выступавший в IndyCar Михаил Алешин и победитель «Ле-Мана» Виктор Шайтар.

На старт REC-2022 выйдут два новейших прототипа BR03, созданных компанией BR Engineering специально для выступлений в гонках на выносливость, причем именно в российских чемпионатах. Кроме того, обещано возвращение суперкара Marussia B1 GT команды IY Engineering.

У гостей Garage Fest будет возможность совершить прогулку по пит-лейну, увидеть машины с близкого расстояния и даже заглянуть в закулисье «больших» соревнований.

К тому же специально для Garage Fest будет создана особая тематическая зона «Автокультура». Её организаторы — основатели одноименного проекта и ежегодного фестиваля. В течение двух дней на «Автокультуре» пройдут паблик-токи в рамках лектория.

В воскресенье, 7 августа, в них примут участие авторы известных видеоблогов, включая Владимира Мельникова, Стаса Асафьева и наших друзей с канала «ПриветТачка».

Автоспорт,Виктор Шайтар,Роман Русинов,Михаил Алешин,Даниил Квят,Виталий Петров,Владимир Мельников,Сергей Сироткин,
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