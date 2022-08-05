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2 часа назад

Пиастри подписал контракт с «Маклареном» (RN365)

Sports.ruиещё 1

Резервный пилот «Альпин» Оскар Пиастри продолжит карьеру в «Макларене».

Пиастри подписал контракт с «Маклареном»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает нидерландское издание RacingNews365 со ссылкой на собственные источники, Оскар Пиастри уже подписал контракт с «Маклареном» и в 2023 году должен дебютировать в «Формуле-1». В составе «Макларена» Пиастри должен заменить Даниэля Риккардо.

Контракт Пиастри с «Маклареном» уже был направлен в Комиссию ФИА, где проверяются и утверждаются все контракты, заключаемые в «Формуле-1». И Комиссия ФИА уже подтвердила законность контракта Пиастри с «Маклареном».

При этом ранее команда «Альпин» делала официальное заявление о подписании контракта с Пиастри на сезон-2023, однако буквально через пару часов после этого сам гонщик выступил с официальным опровержением.

В «Альпин» утверждали, что контракт о сотрудничестве с Пиастри был рассчитан до конца 2022 года и имеет опции продления на 2023 и 2024 годы. Однако на самом деле, как сообщается теперь, в «Альпин» формально так и не воспользовались данной опцией – и что сделать это нужно было в течение 30 дней после подписания контракта.

После получения подтверждения от ФИА, «Макларен» и Пиастри заключили контракт вечером 30 июля – еще до того, как Фернандо Алонсо объявил о своем переходе из «Альпин» в «Астон Мартин».

Более того, теперь «Альпин» не сможет оспорить контракт Пиастри с «Маклареном», поскольку ранее команды «Ф-1» единогласно признали Комиссию ФИА высшей инстанцией, принимающей решения по вопросам контрактов. И данные положения также включены в регламент «Формулы-1».

В данный момент остается неясной ситуация Даниэля Риккардо. Ранее гонщик заявлял, что не собирается уходить из «Макларена» и хочет активировать опцию продления своего контракта на сезон-2023. Правда для этого ему нужно официально уведомить об этом команду до 1 сентября. Существует вероятность, что в рамках сделки с Пиастри руководство «Макларена» договорилось с Риккардо о досрочном расторжении соглашения – однако подтверждения этой информации пока не поступало.

Автоспорт,Даниэль Риккардо,Фернандо Алонсо,
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