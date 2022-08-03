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1 час назад

Алекс Албон подписал многолетний контракт с «Уильямсом»

Чемпионат.com

«Уильямс» официально сообщил, что таиландский пилот Александер Албон подписал с командой многолетний контракт.

Алекс Албон подписал многолетний контракт с «Уильямсом»
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Наш номер 23 остаётся на 2023 год и будет выступать и после. Алекс Албон определил своё будущее, подписав многолетний контракт», – сообщает пресс-служба «Уильямса» в социальных сетях.

«Очень рад тому, что останусь в «Уильямсе» в 2023 году, и с нетерпением ожидаю возможность увидеть, на что мы способны как команда в оставшейся части этого сезона и в следующем году. Команда делает всё для развития, и я готов продолжить это путешествие и вместе расширять наши знания», – прокомментировал новость пилот.

Напомним, в нынешнем сезоне Албон дважды, на этапах в Австралии и Майами, входил в очковую зону.

Автоспорт,Алекс Албон,
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