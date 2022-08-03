Алекс Албон подписал многолетний контракт с «Уильямсом»

«Очень рад тому, что останусь в «Уильямсе» в 2023 году, и с нетерпением ожидаю возможность увидеть, на что мы способны как команда в оставшейся части этого сезона и в следующем году. Команда делает всё для развития, и я готов продолжить это путешествие и вместе расширять наши знания», – прокомментировал новость пилот.