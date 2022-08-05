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58 минут назад

Источник: Переговоры между Шумахером и Haas приостановлены

autosport.com.ru

Команда Haas приостановила переговоры о контракте с Миком Шумахером на время летнего перерыва, об этом сообщают немецкие телеканалы RTL и NTV.

Haas приостановил переговоры с Шумахером
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Ранее руководитель Haas Гюнтер Штайнер заявил, что решение о составе пилотов на 2023 год вероятнее всего будет принято в августе. С учётом того, что у Кевина Магнуссена уже есть контракт, речь шла о соглашении с Шумахером. Однако на фоне трансферной шумихи Штайнер больше не спешит вести переговоры, поскольку место в Aston Martin, которое пророчили немецкому пилоту, занял Фернандо Алонсо.

Таким образом Haas теперь некуда спешить, потому что американский коллектив прекрасно знает, что продлить контракт – единственный шанс Шумахера остаться в Формуле 1. Положение Шумахера также усугубили слухи о его месте в академии пилотов Ferrari, а также сообщения о том, что Маттиа Бинотто больше не уверен в потенциале немца.

Автоспорт,Мик Шумахер,Гюнтер Штайнер,Кевин Магнуссен,Фернандо Алонсо,Ferrari,
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