Haas приостановил переговоры с Шумахером

Команда Haas приостановила переговоры о контракте с Миком Шумахером на время летнего перерыва, об этом сообщают немецкие телеканалы RTL и NTV.

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Ранее руководитель Haas Гюнтер Штайнер заявил, что решение о составе пилотов на 2023 год вероятнее всего будет принято в августе. С учётом того, что у Кевина Магнуссена уже есть контракт, речь шла о соглашении с Шумахером. Однако на фоне трансферной шумихи Штайнер больше не спешит вести переговоры, поскольку место в Aston Martin, которое пророчили немецкому пилоту, занял Фернандо Алонсо.