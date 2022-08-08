Оскара Пиастри могут наказать за уход из Alpine

«У нас есть контракт с Пиастри, который он подписал в ноябре, – сказал Сафнауэр в интервью El Confidencial. – Мы поговорили с нашими юристами, и они подтвердили, что это обязывающий контракт, который позволяет нам посадить Оскара в машину в 2023 году, поэтому мы и выпустили пресс-релиз. Я говорил на всех своих пресс-конференциях, что в 2023 году Пиастри будет в Ф1. Был вариант на 2024 год и возможность одолжить его другой команде. Но Алонсо по какой-то причине переходит в Aston Martin, поэтому мы доработали договор с Пиастри и решили посадить его в нашу машину. Отсю

Я ожидал большей преданности от Пиастри к команде, которая позаботилась о нем и посадила в машину Ф1. Я пришёл в этот спорт в 1989 году и никогда не видел ничего подобного. И дело не в Ф1, а в честности человека. Это может произойти в хоккее или футболе, это неважно. Но так не делается. Если Пиастри не будет в машине – а я думаю, что он будет – потому что Фернандо нет, у меня будет около 14 звонков от заинтересованных пилотов, потому что место в Alpine – самое ценное из оставшихся.