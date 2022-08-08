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1 час назад

Alpine пригрозила Оскару Пиастри многомилионной компенсацией

autosport.com.ruиещё 1

Руководитель Alpine Отмар Сафнауэр раскритиковал Оскара Пиастри за отсутствие преданности своей команде после того, как австралиец публично отверг предложение заменить Фернандо Алонсо в основном составе.

Оскара Пиастри могут наказать за уход из Alpine
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

«У нас есть контракт с Пиастри, который он подписал в ноябре, – сказал Сафнауэр в интервью El Confidencial. – Мы поговорили с нашими юристами, и они подтвердили, что это обязывающий контракт, который позволяет нам посадить Оскара в машину в 2023 году, поэтому мы и выпустили пресс-релиз. Я говорил на всех своих пресс-конференциях, что в 2023 году Пиастри будет в Ф1. Был вариант на 2024 год и возможность одолжить его другой команде. Но Алонсо по какой-то причине переходит в Aston Martin, поэтому мы доработали договор с Пиастри и решили посадить его в нашу машину. Отсю

Я ожидал большей преданности от Пиастри к команде, которая позаботилась о нем и посадила в машину Ф1. Я пришёл в этот спорт в 1989 году и никогда не видел ничего подобного. И дело не в Ф1, а в честности человека. Это может произойти в хоккее или футболе, это неважно. Но так не делается. Если Пиастри не будет в машине – а я думаю, что он будет – потому что Фернандо нет, у меня будет около 14 звонков от заинтересованных пилотов, потому что место в Alpine – самое ценное из оставшихся.

В плане из ста гонок, над которым мы все работаем, для него есть место. И мы его поддержали. Должна быть какая-то верность, особенно если учесть, что мы вложили в его подготовку миллионы евро. В прошлом году он проехал 3500 километров за рулём машины Ф1. Мы провели с ним семь частных тестов, и это совсем недешево. Стоимость одного только двигателя – 1 750 000 евро. Механики, команда, проводившая эти тесты, полеты и путешествия… Мы потратили очень много денег, чтобы подготовить Пиастри к будущей карьере. И если эта карьера не с нами, логично и справедливо потребовать компенсации».

Автоспорт,Фернандо Алонсо,
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