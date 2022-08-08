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1 час назад

Red Bull Racing переманила у Mercedes ещё одного важного сотрудника

autosport.com.ru

Команда Red Bull Racing увела у Mercedes ещё одного ценно сотрудника. Им стал бывший главный инженер отдела двигателей в Бриксуорте Фил Прю. Как сообщает руководитель «Красных Быков» Кристиан Хорнер, теперь Прю занял одну из руководящих должностей в Red Bull Powertrains.

Red Bull Racing переманила у Mercedes ещё одного важного сотрудника
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

«Я рад, что Фил присоединится к команде, у него феноменальный послужной список, – сказал Хорнер в интервью Express. – Он был ключевым компонентом недавнего успеха Mercedes, и его переход – ещё одно подтверждение наших серьёзных намерений и грандиозных планов по производству силовых установок.

Мы собрали сильный коллектив из лучших в своём деле. Видеть, как многолетние планы воплощаются в жизнь – это фантастика. Фил – один из немногих ключевых персон, недавно подписавших контракт, которые пополнили группу очень талантливых людей, которую мы уже собрали».

В мае 2021 года Тото Вольф сообщил, что сотне его сотрудников предложили присоединиться к Red Bull Powertrains, и что 15 человек согласились. Австриец был сдержан в своем ответе, сказав, что без 15 парней завод не опустеет, а он не заработает бессонницу. Но с тех пор они боролись не только на трассе, но и в суде. По словам Хорнера, на тяжбы в Высоком суде Mercedes потратила около миллиона фунтов.

Автоспорт,Тото Вольф,Кристиан Хорнер,
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