Red Bull Racing переманила у Mercedes ещё одного важного сотрудника

Команда Red Bull Racing увела у Mercedes ещё одного ценно сотрудника. Им стал бывший главный инженер отдела двигателей в Бриксуорте Фил Прю. Как сообщает руководитель «Красных Быков» Кристиан Хорнер, теперь Прю занял одну из руководящих должностей в Red Bull Powertrains.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

«Я рад, что Фил присоединится к команде, у него феноменальный послужной список, – сказал Хорнер в интервью Express. – Он был ключевым компонентом недавнего успеха Mercedes, и его переход – ещё одно подтверждение наших серьёзных намерений и грандиозных планов по производству силовых установок.

Мы собрали сильный коллектив из лучших в своём деле. Видеть, как многолетние планы воплощаются в жизнь – это фантастика. Фил – один из немногих ключевых персон, недавно подписавших контракт, которые пополнили группу очень талантливых людей, которую мы уже собрали».