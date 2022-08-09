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46 минут назад

Контракт Пиастри был заключен с молодежной Академией «Альпин», а не гоночной командой «Формулы-1» (RN365)

Sports.ru

У резервного пилота «Альпин» Оскара Пиастри нет и никогда не было контракта с французской командой.

У Пиастри нет и никогда не было контракта с Alpine
Фото: Sports.ruSports.ru

Как сообщает нидерландское издание RacingNews365, контракт Пиастри был заключен исключительно с молодежной Академией «Альпин». В то время как соглашения с гоночной командой у пилота технически не было.

Все контракты пилотов с командами «Формулы-1» регистрируются и утверждаются Комиссией ФИА. И как стало известно изданию согласно полученной из своих источников информации, контракт Пиастри с «Альпин» Комиссия никогда не регистрировала. В связи с чем у команды «Макларен» не было никаких препятствий для того, чтобы подписать с Пиастри соглашение на 2023 год.

Контракт Пиастри с молодежной программой «Альпин» действительно подразумевает условия и обязательства, в основном со стороны команды. И в случае выполнения всех этих обязательств у «Альпин» действительно может быть опция подписания контракта с Пиастри на выступления в «Формуле-1».

Условия подразумевают обширную тестовую программу и многие другие активности – что подтверждал в последних интервью и руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр.

По мнению издания, в данной ситуации у «Альпин» не останется другого выхода, кроме подачи жалобы в суд.

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