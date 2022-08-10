Гонщику Ф-1 заплатят баснословные деньги за увольнение

А ведь ещё два года назад Риккардо фактически похитили у конкурентов…

Достаточно редкое событие для нынешней Формулы-1: команда подписала слишком много соглашений и теперь всеми силами пытается избавиться от одного из гонщиков. Смелые и хитрые трансферные ходы «Макларена» теперь обойдутся ему в копеечку — как же так вышло, что британской команде придётся заплатить Даниэлю Риккардо порядка $ 20 млн?

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Дорогая ставка на Риккардо

Буквально два года назад в «Макларене» считали, что сорвали куш: после решения Карлоса Сайнса перейти в «Феррари» британцы оперативно нашли испанцу мощную замену, уведя Риккардо из «Рено». Ради этого «Макларен» уверенно выписал австралийскому воспитаннику «Ред Булл» сладкий контракт на три года (где третий — опция гонщика). Кто же тогда мог предположить, что столь долгое соглашение — не достижение менеджмента «Макларена», а серьёзная ошибка? Первый сезон Дэна в Уокинге сложился противоречиво: опытный победитель Гран-при неожиданно начал уступать Ландо Норрису. Впрочем, были поводы для оптимизма: во-первых, было справедливо дать Риккардо время на адаптацию; во-вторых, смена технического регламента могла обнулить проблемы с поведением машины; в-третьих, всё-таки именно Риккардо принёс «Макларену» победу на Гран-при Италии. В общем, не идеальный сезон, но ничего страшного. Действительно страшно стало в 2022-м. Выяснилось, что и новый «Макларен» сохранил многие черты прошлогодней машины. И если Норрис успешно подстраивается под нестабильный болид, то Риккардо банально не чувствует уверенности в машине и поэтому медленнее проходит повороты. В условиях тесной средней группы получается, что Ландо нередко её возглавляет, а Даниэль — оказывается ближе к концу и без очков. От пилота с такими и опытом, и, что важнее, столь солидной зарплатой команда ждёт другого.

Зак Браун как Гюнтер Штайнер

Отметим, что обычно руководители команд Ф-1 до последнего защищают своих гонщиков (Гюнтер Штайнер не в счёт) — обычно прям до дня, когда их увольняют. Тем неожиданнее оказалось признание Зака Брауна, что сотрудничество с Риккардо пока не оправдывает ожиданий. Формально босс «Макларена» сказал всё верно, но, как мы уже отметили, в Ф-1 обычно так не принято. Поэтому слова Брауна восприняли как знак, что команда попробует расстаться с Дэном уже в конце 2022-го. Правда, и сам Зак, и Риккардо заверили: это не более чем здоровая критика, контракт есть контракт. Более того, позднее Даниэль сделал специальное заявление в соцсетях, в котором прямо заявил, что намерен отработать свой контракт с «Маклареном» до конца.

До какого-то момента казалось, что так всё и будет: явных претендентов на место Дэна не находилось. Да, «Макларен» собирал под своё крыло всё больше гонщиков в IndyCar, но все они не имеют достаточного опыта выступлений в Ф-1 и явно выступили бы в 2023-м не лучше Риккардо — то есть высаживать ради них Дэна с огромной денежной компенсацией было бы просто глупо. Но тут на сцену вышли Оскар Пиастри и его менеджер Марк Уэббер. Когда всем казалось, что права на австралийского таланта надёжно закреплены за воспитавшей его командой «Альпин» (ну, как воспитавшей — вовремя заметившей и взявшей под крыло в Формуле-3 и Формуле-2), вдруг выяснилось, что всё не так однозначно. В этом материале мы не будем разбирать юридические нюансы договорённостей Пиастри с «Альпин»: тут надо просто дождаться судебных разбирательств. Ну а суть в том, что Оскар заключил контракт с «Маклареном» — с явным планом обеих команд, что именно Пиастри станет в 2023-м новым напарником Норриса.

Готовьте миллионы. Десятки миллионов

А как же Риккардо? Вот тут и начинается самое интересное. Никто не ставит под сомнение контракт Даниэля, пусть даже формально австралиец ещё должен активировать опцию на сезон-2023. У «Макларена» нет законных оснований просто взять и высадить Риккардо из кокпита, расчистив место под Пиастри. Так что варианта три: выплатить Даниэлю денежную компенсацию, которая устроит пилота, сделать то же самое, но по решению суда, или перенести замену Риккардо-Пиастри на один сезон.

В «Макларене» хотят расстаться с Дэном относительно полюбовно и уж точно не затягивать с дебютом Пиастри — но за это придётся дорого заплатить. Уже есть два инсайда от авторитетных журналистов. Питер Уиндзор прикинул, что за расторжение контракта «Макларену» предстоит выложить порядка $ 20 млн. Чуть позже версию Питера уточнил его коллега Дитер Ренкен: по его данным, менеджмент Риккардо требует от команды $ 21 млн. Судя по всему, именно столько австралиец должен был заработать за следующий сезон. При этом очевидно, что следующий контракт Даниэля — в какой бы команде он ни оказался, если Риккардо вообще продолжит карьеру в Ф-1 — окажется гораздо скромнее. Так что очевидно, что австралийский пилот постарается вытрясти с нынешнего работодателя по максимуму.

Огромная компенсация — ошибка?

При этом всё-таки есть вариант, который позволил бы «Макларену» сэкономить: команде «всего лишь» надо помочь Риккардо с трудоустройством. Например, если бы Зак Браун как-то позитивно повлиял на переговоры Даниэля с «Альпин», то британцы могли бы сократить золотой парашют австралийца, скажем до $ 10 млн. Вот только получится ли договориться, ещё большой вопрос… Ну а на потенциальный переход в другие команды империи «Макларена» Риккардо вряд ли пойдёт: по слухам, ни IndyCar, ни тем более Формула-Е не представляют для Даниэля серьёзного интереса.