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26 минут назад

Кристиан Хорнер поделился секретом успеха Red Bull Racing

autosport.com.ru

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер высоко оценил работу своей команды в сезоне-2022 после тяжёлой борьбы за чемпионский титул в прошлом году.

Кристиан Хорнер поделился секретом успеха Red Bull Racing
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Размышляя о первой половине сезона в интервью с RN365, Хорнер сказал:

«Для нас это были замечательные 13 гонок. Мы полностью перешли на работу над нынешней машиной в самом конце прошлого года, переключившись на новый набор правил очень поздно по сравнению с нашими соперниками. Команда отреагировала с феноменальным успехом, и то, что с первых тестов у нас была конкурентоспособная машина, – свидетельство тяжелой работы, проделанной

Да, в первых гонках мы столкнулись с разочарованиями по поводу надежности. Но мы нашли решение и продолжили эпическое сражение с Ferrari в полную силу. Кажется, новые правила хорошо работают с точки зрения создания более близкой борьбы, и я думаю, что мы по максимуму воспользовались возможностями.

У нас в коллективе нет индивидуализма, мы – команда. Я просто в восторге от нашей работы. Инженеры выкладываются на все 100%, механики проводят сильные и стабильные пит-стопы – в Венгрии мы провели самую быструю остановку года. И, конечно же, все сотрудники в Милтон-Кинсе, отлично делают свою работу.

У нас не всегда была техника, способная побеждать в каждом Гран При, но у нас всегда была отличная гоночная этика и культура, отношение к вызовам. Нам не хватало нескольких компонентов для достижения главной цели с 2014 по 2018 год. Но в прошлом году, когда у нас появилась машина, способная выиграть чемпионат, команда была в отличной форме и смогла этим воспользоваться, что отразилось и на результатах этого года».

Автоспорт,Кристиан Хорнер,Ferrari,
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