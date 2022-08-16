Феттель намекнул, что болельщики Ф1 загрязняют окружающую среду

Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель хотел бы, чтобы гонки стали дружелюбнее к окружающей среде.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

Несмотря на то, что Феттель проводит последний сезон в Больших Призах, он всё равно озабочен имиджем чемпионата, а также вредом, который наносят большие людские потоки на этапах.

«Любое мероприятие, привлекающее большое количество людей, должно соответствовать требованиям нашего времени, – заявил Себастьян на саммите, организованном киберспортивным чемпионатом World eX. – Формула 1 привлекает большое количество болельщиков. В последние годы этот вид спорта стал более популярным благодаря новым фанатам, особенно в Севе

Но при этом большему количеству людей нужно добраться до трассы, их потоки нужно распределять по трассе. Деньги, которые зарабатывает Формула 1, нужно передать промоутерам и дать им возможность выбрать лучшее, более экологически чистое решение для работы с потоками болельщиков и организации мероприятий.