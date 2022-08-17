Квят и Райкконен поучаствуют в установлении нового рекорда NASCAR

Гонка NASCAR Cup Series на трассе в Уоткинс-Глен, которая пройдёт 21 августа, станет рекордной по количеству национальностей, представленных на стартовой решётке.

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Этап в Уоткинс-Глен – предпоследний в текущем чемпионате. Впервые в истории гонок NASCAR на старт выйдут спортсмены с семью разными паспортами. Помимо классического набора американцев, в гонке также примут участие Даниэль Суарес (Мексика), Кими Райкконен (Финляндия), Даниил Квят (Россия), Майк Роккенфеллер (Германия), Лорис Хеземанс (Нидерланды) и Кайл Тилли (Великобритания).

Для россиянина Даниила Квята эта гонка станет второй в NASCAR Cup Series. В начале августа он дебютировал в серии на трассе в Индианаполисе, но сошёл из-за технических проблем.

Знаменитый гонщик Майк Роккенфеллер, выигрывавший чемпионат ДТМ и легендарный марафон Ле-Ман, в этот уикенд дебютирует в NASCAR. Чемпион мира Формулы-1 – 2007 Кими Райкконен также проведёт свою первую гонку в серии.

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