"Формуле-1" напомнили о долге перед Россией

«Текущая ситуация в мировом спорте крайне политизирована. С поправкой на это необходимо воспринимать слова Доменикали. У сказанного им есть ярко выраженный политический подтекст, который не имеет ничего общего с настоящим спортивным духом. Будущее наших отношений сегодня действительно непонятно. Мы будем учитывать позицию Доменикали при дальн

Однако, что касается нашей предыдущей работы, неизменным остается следующий факт – в России не состоялся Гран При 2022 года, за этот этап были перечислены деньги, которые на сегодняшний момент не возвращены. Этот долг есть, он подтвержден, и наша позиция по нему неизменна. Мы ожидаем возврата средств безотносительно текущей позиции Formula One Management по отношению к проведению гонок на территории Российской Федерации», – сказал Титов в интервью РИА Новости.