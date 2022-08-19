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2 часа назад

В «Росгонках» напомнили Формуле 1 о долге после отмены Гран При России

autosport.com.ruиещё 1

Генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов прокомментировал заявление исполнительного директора Формулы 1 Стефано Доменикали, который категорически исключил возвращение этапа в календарь чемпионата.

"Формуле-1" напомнили о долге перед Россией
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Напомним, что в марте Ф1 досрочно разорвала контракт на проведение этапа в России на фоне ситуации на Украине.

«Текущая ситуация в мировом спорте крайне политизирована. С поправкой на это необходимо воспринимать слова Доменикали. У сказанного им есть ярко выраженный политический подтекст, который не имеет ничего общего с настоящим спортивным духом. Будущее наших отношений сегодня действительно непонятно. Мы будем учитывать позицию Доменикали при дальн

Однако, что касается нашей предыдущей работы, неизменным остается следующий факт – в России не состоялся Гран При 2022 года, за этот этап были перечислены деньги, которые на сегодняшний момент не возвращены. Этот долг есть, он подтвержден, и наша позиция по нему неизменна. Мы ожидаем возврата средств безотносительно текущей позиции Formula One Management по отношению к проведению гонок на территории Российской Федерации», – сказал Титов в интервью РИА Новости.

Автоспорт,Алексей Титов,
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