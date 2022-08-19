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2 часа назад

В MotoGP вслед за Формулой 1 планируют ввести спринтерские гонки

autosport.com.ru

Чемпионат MotoGP в 2023 году планирует провести три спринтерские квалификации в стиле Формулы 1 и обсудит это с командами в предстоящий уик-энд.

В MotoGP введут нововведения из "Формулы-1"
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

В рамках обновления гоночных уик-эндов в 2021 году Ф1 провела пробные спринты на трёх этапах – в Сильверстоуне, Монце и Бразилии. Новый формат понравился как болельщикам, так и пилотам, поэтому в 2022 году Большие Призы не отказались от новшества, а пример с них решили взять и другие чемпионаты.

Как сообщает британский Autosport, MotoGP планирует продвигать идею введения спринтов в 2023 году и обсудит это на заседании комиссии Гран При по ходу уик-энда в Австрии.

В отличие от Ф1, идея состоит в том, чтобы в следующем году проводить спринтерскую гонку на каждом этапе MotoGP и отделять её от основного Гран При. Спринтерская гонка MotoGP будет проходить примерно на половине дистанции основного заезда, и в ней пилотам будет присуждаться половина очков. При этом стартовая решетка Гран При по-прежнему будет определяться квалификацией, а не результатом спринта.

Хотя детали ещё не доработаны, большинство команд выступают за изменение формата. Если идею утвердят, это станет первым серьезным изменением в формате уик-энда MotoGP с тех пор, как в 2013 году было введено разделение квалификационных сессий.

Автоспорт,
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