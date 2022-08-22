Риккардо: все думали, что карьере Переса конец

Пилот McLaren Даниэль Риккардо заявил, что поворот в карьере Серхио Переса служит доказательством того, как быстро всё может измениться в Формуле 1.
Вероятнее всего, австралиец покинет McLaren в конце сезона 2022 года, если команда из Уокинга согласует условия досрочного расторжения контракта, подписав новое соглашение с его молодым соотечественником Оскаром Пиастри. Это положит конец двум трудным сезонам для Риккардо в McLaren.
«Когда мне было 27, я говорил: «Ох, я становлюсь старше!» – в некотором смысле, это так, но теперь я знаю немного больше об этом виде спорта и то, что на все достижения нужно время. Мы все верим, что можем победить. Я очень хочу выиграть следующую гонку, но этого не всегда достаточно.
Даже говоря о 2024 или 2025 году, трудно заглянуть так далеко вперед. Но всё может быстро прийти в норму. Возьмём в пример Переса – все были уверены, что его карьера подошла к концу, а теперь он потенциально борется за чемпионство! В спорте всё может быстро измениться», – сказал Риккардо в интервью британскому Autosport.
В 2020 году Перес был на грани потери своего места в пелотоне после того, как Racing Point разорвала с ним отношения, чтобы пригласить в команду Себастьяна Феттеля. Это решение проложило мексиканцу путь в Red Bull, с которой за девять гонок до конца он занимает третье место в чемпионате.