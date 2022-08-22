Риккардо: все думали, что карьере Переса конец

«Когда мне было 27, я говорил: «Ох, я становлюсь старше!» – в некотором смысле, это так, но теперь я знаю немного больше об этом виде спорта и то, что на все достижения нужно время. Мы все верим, что можем победить. Я очень хочу выиграть следующую гонку, но этого не всегда достаточно.

Даже говоря о 2024 или 2025 году, трудно заглянуть так далеко вперед. Но всё может быстро прийти в норму. Возьмём в пример Переса – все были уверены, что его карьера подошла к концу, а теперь он потенциально борется за чемпионство! В спорте всё может быстро измениться», – сказал Риккардо в интервью британскому Autosport.