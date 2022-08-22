Болид Михаэля Шумахера продали на аукционе

Гоночный болид «Формулы-1» образца 1998 года продан на аукционе за шесть миллионов долларов, передает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе. Эта машина уникальна. Во-первых, она до сих пор остается одной из самых быстрых в истории «Формулы-1», а во-вторых, ей управлял сам Михаэль Шумахер.

Фото: Мир24 Мир24

У коллекционеров она вызвала неподдельный интерес – 6 миллионов 200 тысяч долларов за уникальный лот. Автомобиль, который называют самым успешным в истории «Формулы-1». После пересечения финишной линии в своей последней гонке легендарный F-300 законсервировали и решились продать лишь спустя 24 года.

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«Это один из самых успешных гоночных автомобилей Ferrari всех времен. Фактически, это единственный автомобиль «Формулы-1», который без существенных изменений участвовал в четырех гонках и не проиграл ни разу. И, конечно же, очень важно, что за рулем болида находился Михаэль Шумахер», – рассказал представитель аукционного дома Майкл Каймано.

После трех побед подряд Красного барона на этом болиде у многих болельщиков вызвала удивление неожиданная смена машины перед Гран-при Австрии. Как следствие, в следующих четырех гонках Шумахер смог победить лишь однажды, а в Бельгии вообще сошел с дистанции. На легендарном треке в Монце он вновь пилотировал любимую модель и одержал победу. Правда, в том году Михаэль остался на втором месте по итогам сезона.