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41 минуту назад

NASCAR: Райкконен попал в аварию, у Квята сломалась машина

autosport.com.ru

Неудачно сложилась гонка высшего дивизиона NASCAR в Уоткинс-Глене для бывших пилотов Формулы 1 Кими Райкконена и Даниила Квята. Финн завершил заезд досрочно из-за аварии, а россиянин финишировал с гигантским отставанием.

NASCAR: Райкконен попал в аварию, у Квята сломалась машина
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Начало заезда было многообещающим для экс-формулистов, поскольку гонка стартовала на мокрой трассе. В отличие от участников американской серии, им не привыкать участвовать в дождевых гонках. Райкконен прорвался с 27-го на 19-е место, Квят отыграл пару позиций и вышел на 34-е место, но уже к конце первого сегмента, 20-му кругу из 90, асфальт подсох, и все перешли на слики. Так что на этом их прорыв и завершился.

На 31-м круге Квят и вовсе припарковался в боксах – как затем выяснилось, на Toyota Camry россиянина отказал гидроусилитель руля. Команда устранила поломку, но ценой 32 кругов. Именно с таким гандикапом Даниилу вернулся на трассу и закончил гонку на 36-м месте, проехав суммарно 47 кругов.

Что касается Райкконена, то финн шёл 22-м, когда в конце второго стейджа угодил в аварию. Чемпион мира Формулы 1 2007 года не успел отреагировал на разворот соперника, врезался в машину впереди, а затем вылетел с трассы и ударился об ограждение, закончив таким образом гонку.

Победу в гонке одержал действующий чемпион NASCAR Кайл Ларсон.

Автоспорт,Кайл Ларсон,Даниил Квят,
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