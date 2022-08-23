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1 час назад

Кими Райкконен показал последствия аварии в NASСAR. Фото

autosport.com.ru

Авария в гонке NASCAR в Уоткинс-Глене не прошла бесследно для Кими Райкконена. В социальных сетях финский пилот показал последствия.

Кими Райкконен показал последствия аварии в NASСAR
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Чемпион мира Формулы 1 2007 года стартовал 27-м и боролся за попадание в топ-20, когда на 46-м из 90 кругов врезался в соперника впереди и вылетел с трассы, где ударился об ограждение.

Из-за повреждений машины Райкконен сошёл. Но судя по всему, даже если бы его Chevrolet осталась цела, продолжить гонку он не смог бы, поскольку при ударе получил травму. В соцсетях Кими показал распухшую левую руку.

Кими Райкконен показал опухшую левую руку

autosport.com.ru

Вернётся ли финский гонщик в NASCAR, пока неизвестно. Райкконен и команда Trackhouse объявили о сотрудничестве только на гонку в Уоткинс-Глене.

«Вернусь ли? Посмотрим,

Я получил удовольствие от участия, постоянно прибавлял по ходу уик-энда и ехал всё увереннее, поучаствовал в интересных сражениях.

Обидно, что не получилось доехать до финиша. Удар был несильным, но так бывает в гонках», – цитирует Райкконена издание The-Race.

Автоспорт,Кими Райкконен,
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