Кими Райкконен показал последствия аварии в NASСAR

Авария в гонке NASCAR в Уоткинс-Глене не прошла бесследно для Кими Райкконена. В социальных сетях финский пилот показал последствия.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

Чемпион мира Формулы 1 2007 года стартовал 27-м и боролся за попадание в топ-20, когда на 46-м из 90 кругов врезался в соперника впереди и вылетел с трассы, где ударился об ограждение.

Из-за повреждений машины Райкконен сошёл. Но судя по всему, даже если бы его Chevrolet осталась цела, продолжить гонку он не смог бы, поскольку при ударе получил травму. В соцсетях Кими показал распухшую левую руку.

Кими Райкконен показал опухшую левую руку

autosport.com.ru

Вернётся ли финский гонщик в NASCAR, пока неизвестно. Райкконен и команда Trackhouse объявили о сотрудничестве только на гонку в Уоткинс-Глене.

«Вернусь ли? Посмотрим,

Я получил удовольствие от участия, постоянно прибавлял по ходу уик-энда и ехал всё увереннее, поучаствовал в интересных сражениях.