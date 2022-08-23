Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
1 час назад

«Спортивное кидалово, рэкет а-ля 90-е». Депутат Госдумы ответил главе Формулы 1

autosport.com.ru

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на заявление главы Формулы 1 Стефано Доменикали.

«Кидалово» - в Госдуме отреагировали на уход "Формулы-1"
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Генеральный директор «Королевских гонок» заявил, что чемпионат не вернётся в Россию ни за какие деньги.

«Хочу заметить, что Доменикали сказал «никогда не будет Формулы

Во-первых, перед тем как заявлять такие вещи, ему стоило внимательно посмотреть на свой контракт, на сколько лет он подписан – на два, три года? Он сам наёмный работник, и заявлять подобное он может только на время действия своего контракта.

Во-вторых, в случае отмены чемпионата было бы неплохо вернуть нам те оплаты, которые были проведены. Не хотят проводить гонки? И не надо.

Только деньги пусть вернут, которые были заплачены за предстоящие соревнования. А то очень похоже на спортивное кидалово, на рэкет а-ля 90-е. Сначала подписывают контракты, а потом кидают на деньги. Мне кажется, это совсем не спортивный принцип.

Думаю, в ближайшее время отношения с нами нормализуются и Россия вернётся в спортивное мировое сообщество. Доменикали надо внимательно отнестись к своим словам, а мы будем рассматривать возможность компенсации за причинённый финансовый и моральный ущерб. По крайней мере, руководителям нашего этапа гонок я рекомендую это сделать», – цитирует Свищёва издание Legalbet.

Ранее генеральный промоутер Гран При России Алексей Титов рассказал, что коммерческие владельцы Формулы 1 не вернули ежегодный взнос за проведение гонки в Сочи, которая была запланирована на 23-25 сентября.

Автоспорт,Алексей Титов,Дмитрий Свищев,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители