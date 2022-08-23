Участвовавшую в ралли-марафоне Дакар-2022 Lada Niva продают за $50 тысяч

Стало известно о том, что в Швейцарии выставили на продажу Lada Niva, который участвовал в ралли-марафоне Дакар-2022. На внедорожнике выступала команда Red Legend Team. Оценен он 50 270 долларов.
Автомобиль находится в исправном состоянии и готов участвовать в Дакаре-2023 в обкатанной категории Dakar Classic. Регламент «классического» зачёта марафона предполагает небольшие доработки, поэтому данная Niva 1984 года выпуска имеет штатный движок и также подвеску.
При этом кузов Lada Niva был усилен и облегчён. Так, машина почти полностью лишилась интерьера, а капот, двери и крышка багажного отсека были заменены аналогами из стекловолокна. Кроме этого, модель оснастили топливным баком на 110 литров, что дает запас хода в 800–1 000 км.