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1 час назад

В Швейцарии продают Niva, участвовавшую в ралли-марафоне Дакар-2022

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что в Швейцарии выставили на продажу Lada Niva, который участвовал в ралли-марафоне Дакар-2022. На внедорожнике выступала команда Red Legend Team. Оценен он 50 270 долларов.

Участвовавшую в ралли-марафоне Дакар-2022 Lada Niva продают за $50 тысяч
Фото: twitter.com/dakartwitter.com/dakar

Автомобиль находится в исправном состоянии и готов участвовать в Дакаре-2023 в обкатанной категории Dakar Classic. Регламент «классического» зачёта марафона предполагает небольшие доработки, поэтому данная Niva 1984 года выпуска имеет штатный движок и также подвеску.

При этом кузов Lada Niva был усилен и облегчён. Так, машина почти полностью лишилась интерьера, а капот, двери и крышка багажного отсека были заменены аналогами из стекловолокна. Кроме этого, модель оснастили топливным баком на 110 литров, что дает запас хода в 800–1 000 км.

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