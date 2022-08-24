Риккардо покинет McLaren

В McLaren официально объявили, что Даниэль Риккардо покинет команду по окончании сезона Формулы 1 2022 года. Коллектив поблагодарил австралийца за сотрудничество и вклад в общее дело.

Австралиец пришёл в британский коллектив в 2021 году, перейдя туда из Renault (ныне Alpine). Его наивысшим достижением с тех пор стала победа на прошлогоднем Гран При Италии в Монце. Однако с адаптацией к новому автомобилю у Даниэля возникли проблемы, он стал часто уступать своему молодому напарнику Ландо Норрису, набрав очки только на пяти этапах из прошедших на данный момент 13-ти.