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1 час назад

Официально: Даниэль Риккардо покинет McLaren по окончании сезона-2022

autosport.com.ru

В McLaren официально объявили, что Даниэль Риккардо покинет команду по окончании сезона Формулы 1 2022 года. Коллектив поблагодарил австралийца за сотрудничество и вклад в общее дело.

Риккардо покинет McLaren
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Имя будущего напарника Ландо Норриса пока неизвестно.

Австралиец пришёл в британский коллектив в 2021 году, перейдя туда из Renault (ныне Alpine). Его наивысшим достижением с тех пор стала победа на прошлогоднем Гран При Италии в Монце. Однако с адаптацией к новому автомобилю у Даниэля возникли проблемы, он стал часто уступать своему молодому напарнику Ландо Норрису, набрав очки только на пяти этапах из прошедших на данный момент 13-ти.

Где окажется сам Риккардо в 2023 году, пока также непонятно.

Автоспорт,Даниэль Риккардо,
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