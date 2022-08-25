Эксперты рассказали, почему пилоты бегут из Alpine

Эксперты Sky F1 задались вопросом, почему пилоты не хотят гонять за команду Alpine. Команда из Энстоуна была во всех заголовках на протяжении летнего перерыва: сперва Фернандо Алонсо сделал неожиданный шаг и перешёл в Aston Martin, которая занимает девятое место в Кубке конструкторов, а немногим позже юниор и резервный пилот Alpine Оскар Пиастри отказался выступать за свою команду в 2023 году.

«Я думаю, что главный вопрос во всей этой истории заключается в том, почему люди не хотят гонять за Alpine, – сказала Натали Пинкхэм в эфире Sky . – Почему Даниэль ушел из Renault? Почему ушел Фернандо? Почему Пиастри вскочил и сказал: «Нет, я не буду выступать за эту команду!». Они выше McLaren в таблице. Это быстрая машина. Почему всё больше пилотов бегут оттуда? Почему Пиастри не ухватился за эту возможность обеими руками?».

Может быть, он просто подумал, что McLaren – лучшее предложение с точки зрения скорости машины, но я не знаю, почему. Машина McLaren явно непроста, у восьмикратного победителя Гран При Даниэля Риккардо не вышло с ней справиться. Для Пиастри нет никаких гарантий, что он сможет пилотировать так же хорошо или лучше, чем Норрис. В работе Alpine он разбирался лучше и возможно, ему не понравилось то, что он увидел. Я не знаю – мы можем только предполагать, это всё домыслы, но я думаю, дальше станет понятнее».