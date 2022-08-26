7 главных интриг второй части сезона Формулы-1

Алонсо предстоит непростое прощание с «Альпин», а Ферстаппен может отобрать рекорд у Шумахера.

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Уже в эти выходные произойдёт долгожданное возвращение Формулы-1 с четырёхнедельных каникул. В этом году нас ожидает ещё девять интереснейших гоночных уикендов. Да, предстоящая борьба за чемпионство будет не столь ожесточённой, как в прошлом сезоне, но Формула-1 живёт не только чемпионскими разборками. Представляем вашему вниманию семь главных интриг второй части чемпионата.

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Включится ли «Мерседес» в борьбу за победы?

На этот вопрос в стане немецкой команды пытаются ответить с первой гонки чемпионата. Серьёзным подспорьем для «серебряных стрел» должны стать обновления, которые немцы планируют привезти уже на ближайший этап в Спа. Также нельзя забывать, что с того же Гран-при Бельгии вступают в силу принятые ФИА изменения в техническом регламенте, которые должны решить проблемы дельфинирования. Не секрет, что подобное нововведение сыграет на руку тем командам, которые больше всех страдали от тряски болидов. Как вы помните, Тото Вольф едва ли не сильнее всех сетовал на подобную проблему.

Таким образом, у «Мерседеса» имеются определённые условия для того, чтобы вклиниться в реальную борьбу за победы. Осталось лишь дождаться ближайшей гонки, дабы понять, насколько прибавили «серебряные стрелы».

Хэмилтон против Расселла. Кто выиграет внутрикомандную дуэль?

Перед началом нынешнего сезона, пожалуй, только ленивый не задавался вопросом: как новичок «Мерседеса» Расселл проявит себя на фоне опытного лидера команды Хэмилтона? Стоит признать, Джордж превзошёл даже самые смелые ожидания: по прошествии 13 этапов молодой британец опережает своего именитого напарника на 12 очков. Особенно удачной для Расселла выдалась первая половина чемпионата, когда он практически в каждой гонке финишировал впереди напарника.

Впрочем, как только у «Мерседеса» заработали обновления, Хэмилтон резко оживился: в пяти последних гонках Льюис неизменно опережал Джорджа. Впереди пилотов ожидает ещё девять этапов, которые и станут решающими в контексте внутрикомандной дуэли. Особое значение это сражение приобретает в контексте следующего сезона. Вполне вероятно, что в 2023 году «серебряным стрелам» удастся вернуться в чемпионскую гонку. И очень может быть, что именно по итогам этого сезона руководство «Мерседеса» определится с лидером команды на будущий сезон.

«Макларен» vs «Альпин». Какая команда станет лучшей из «остальных»?

Так уж получилось, что самое плотное командное сражение этого сезона проходит без участия «Феррари» и «Ред Булл»: «Макларен» и «Альпин» не на шутку сцепились друг с другом за звание лучшей команды второго эшелона. На данный момент французов и британцев в командном зачёте разделяет всего лишь четыре очка (впереди «Альпин»). Что интересно, в паре нет явного фаворита. «Макларен» потенциально быстрее и не раз демонстрировал это по субботам, однако с гоночным темпом у команды из Уокинга периодически возникают проблемы – даже после удачных квалификаций Ландо Норрису не всегда удавалось закрепить успех в гонке. Что касается Риккардо, то в этом сезоне он одинаково плох как по субботам, так и по воскресеньям. В контексте сражения с «Альпин» гоночная форма австралийца доставляет громадные неудобства его команде: в большинстве случаев «Макларен» вынужден бороться с французами только одной машиной. В свою очередь, «Альпин» располагает равнозначной парой пилотов. Алонсо и Окон стабильно набирают очки, что позволяет команде из Энстоуна сражаться на равных с потенциально более быстрым «Маклареном».

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На бумаге шансы «Альпин» смотрятся предпочтительнее, однако списывать со счетов «Макларен» раньше времени также не стоит. Быть может, во второй части сезона чудесное преображение переживёт сверхмотивированный Риккардо, которому во что бы то ни стало нужно доказать, что он достоин остаться в Формуле-1.

Выстрелит ли напоследок Феттель?

Ближайшие девять гонок станут последними в карьере Себастьяна Феттеля. Прощание великих пилотов с Формулой-1 – отдельная и весьма занимательная тема. Конечно, выдать яркий перформанс напоследок немецкому чемпиону не позволит машина: нынешний «Астон Мартин» близок к статусу аутсайдера. Впрочем, пристально последить за Себом явно стоит. Объявив об уходе, Феттель освободил свою голову от мыслей о будущем контракте и следующем сезоне. Теперь немецкий чемпион может спокойно выдохнуть и насладиться последними гонками в своей формульной карьере. Наверняка Себастьян намерен красиво попрощаться с «Королевскими гонками», а потому с большой долей вероятности предстанет в лучшей версии себя.

Как Алонсо попрощается с «Альпин»?

В конце этого сезона мы попрощаемся с культовым союзом Алонсо и «Рено». Вместе с французским концерном Фернандо одержал первые победы, выиграл два чемпионских титула, а также возобновил свою формульную карьеру. Но, несмотря на тёплые воспоминания, испанец не захотел продолжать сотрудничество с «Альпин», подписав соглашение с «Астон Мартин».

Очевидно, что на данный момент Алонсо и руководство «Альпин» находятся не в самых лучших отношениях. Фернандо мало того, что не сообщил команде о своём решении подписать контракт с «Астон Мартин», так ещё и, сообщив, сделал это 1 августа, когда «Альпин» уже не мог активировать опцию в контракте Оскара Пиастри, позволяющую заключить соглашение с австралийцем без его согласия. Проще говоря, Алонсо одним своим решением лишил «Альпин» сразу двух гонщиков. Хотя вины команды в этом ничуть не меньше.

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Главный вопрос: скажется ли вся эта ситуация на результатах Фернандо? По ходу этого сезона уже возникали некие намёки, что руководство «Альпин» отдаёт предпочтение его напарнику. Станет ли теперь команда откровенно работать на Окона или же борьба с «Маклареном» заставит французов абстрагироваться от неприятной истории? Как бы то ни было, а скучными последние гонки Алонсо за «Альпин» точно не будут.

Побьёт ли Ферстаппен рекорд Феттеля и Шумахера?

Практически нет никаких сомнений в том, что Макс Ферстаппен выиграет второй титул подряд. Впрочем, локальные интриги окружают даже без пяти минут двукратного чемпиона. Дело в том, что голландец претендует на одно очень звучное достижение – наибольшее количество побед в сезоне. На сегодняшний день рекорд принадлежит Себастьяну Феттелю и Михаэлю Шумахеру – 13 побед. Что интересно, установить сие достижение в 2013 году четырёхкратному чемпиону помог ударный отрезок во второй части сезона: Себастьян выиграл все девять гонок после летней паузы.

В этом году Макс уже успел одержать восемь побед, и для того, чтобы войти в историю, ему нужно ещё шесть раз финишировать первым, то есть выиграть 2/3 оставшихся гонок. В принципе, Ферстаппен и сейчас идёт примерно по такому же графику, но удержать столь мощный ход будет ой как непросто. Машины «Феррари» по-прежнему быстры, и рано или поздно итальянцы перестанут допускать глупейшие ошибки, что позволит им зацепить пару побед. Плюс ко всему нельзя сбрасывать со счетов «Мерседес», который грозится прибавить после летней паузы. Перебить достижение Феттеля и Шумахера – крайне тяжёлая задача для Ферстаппена. Но тем ценнее будет достижение голландца, если рекорд двух немцев всё же падёт.

Упустит ли «Феррари» вторую строчку Кубка конструкторов?

Звучит резко, но по-другому тут вопрос и не сформулировать. Ближе к середине чемпионата «Скудерия» начала постепенно отпускать «Ред Булл» в командном зачёте. На сегодняшний день «Феррари» отстаёт от «быков» уже на 97 очков! К тому же «красных» постепенно начинает нагонять «Мерседес» – в турнирной таблице команды разделяет всего лишь 30 баллов.