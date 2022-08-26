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39 минут назад

«Ауди» объявила об участии в «Формуле-1» с 2026 года

Sports.ru

«Ауди» подтвердила, что будет участвовать в «Формуле-1» с сезона-2026.

Audi объявила об участии в «Формуле-1»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Хочу объявить, что «Ауди» официально зарегистрирована как производитель силовых установок «Формулы-1». С 2026 года мы начнем гоняться в «Ф-1», – сообщил исполнительный директор «Ауди» Маркус Дуйсманн перед Гран-при Бельгии.

Двигатели будут создавать в Нойбурге, где уже есть стенды для испытаний моторов «Ф-1», ERS и батарей. «Ауди» создала отдельную компанию для работы с силовыми установками, проект в «Ф-1» возглавит Адам Бейкер.

Пока не подтверждено, с какой командой будет сотрудничать «Ауди». Предполагается, что немецкая компания выкупит большую часть акций «Заубера» (выступает в «Ф-1» под брендом «Альфа Ромео»). Также ожидается, что другая фирма концерна «Фольксваген» – «Порше» – объявит о приходе в «Ф-1» и альянсе с «Ред Булл».

Автоспорт,Адам Бейкер,VolksWagen,
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