В Audi объяснили, почему не будут объединяться с Porsche в "Формуле-1"

О своём приходе в Большие Призы в 2026 году в Audi официально объявили в пятницу 26 августа. Гоночный мир ожидает аналогичного заявления со стороны Porsche. То есть через несколько лет концерн Volkswagen будет представлен в Формуле 1 сразу двумя своими брендами. Но, как когда-то и в чемпионате мира по автогонкам на выносливость, у них будут две абсолютно разные программы.