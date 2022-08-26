В Audi объяснили, почему не будут объединяться с Porsche в "Формуле-1"

Компании Audi и Porsche решили строить свои оригинальные силовые установки для Формулы 1, не объединяя усилия. Представители Четырёх Колец объяснили такой шаг.
О своём приходе в Большие Призы в 2026 году в Audi официально объявили в пятницу 26 августа. Гоночный мир ожидает аналогичного заявления со стороны Porsche. То есть через несколько лет концерн Volkswagen будет представлен в Формуле 1 сразу двумя своими брендами. Но, как когда-то и в чемпионате мира по автогонкам на выносливость, у них будут две абсолютно разные программы.
«Вы можете представить себе масштаб дискуссии на эту тему, – цитирует британский Autosport председателя правления Audi Маркуса Дойсманна. – Но поскольку у обоих наших брендов много поклонников и у обоих есть свой особый характер, мы решили разделить их и сделать две параллельн
Тому было несколько причин. Во-первых, у нас будут разные команды, и силовая установка должна быть разработана специально для конкретного шасси. Шасси у нас будут разные, соответственно, и силовые агрегаты придётся делать разные».