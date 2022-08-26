«Выставляет себя посмешищем»: Льюис Хэмилтон шокировал соцсети

«Каждое утро я встаю и думаю, что надеть. Просыпаюсь, иду в душ, выбираю. Выбор у меня, конечно, большой. Смотрю в окно: как там погода, а потом решаю, что надеть», – рассказал британский гонщик пару лет назад.