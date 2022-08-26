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1 час назад

«Выставляет себя посмешищем». Льюис Хэмилтон шокировал соцсети

autosport.com.ru

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон не перестаёт удивлять нарядами, особенно в начале гоночных уик-эндов. И Гран При Бельгии не стал исключением.

«Выставляет себя посмешищем»: Льюис Хэмилтон шокировал соцсети
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

«Каждое утро я встаю и думаю, что надеть. Просыпаюсь, иду в душ, выбираю. Выбор у меня, конечно, большой. Смотрю в окно: как там погода, а потом решаю, что надеть», – рассказал британский гонщик пару лет назад.

Что же, в пятницу утром в Спа Льюис посмотрел в окне отеля на холодную и пасмурную погоду… и надел вязанный шлем, причем розового цвета.

autosport.com.ru

Реакция соцсетей

Пользователи социальных сетей остались не в восторге от наряда Хэмилтона.

«Мне нравится Льюис как гонщик, но что-то с одеждой полный

«Он, как всегда, выставляет себя посмешищем»

«Зачем он так одевается?»

«Он серьёзно так оделся?»

«Понимаю ещё камуфляжная одежда, банановый костюм, но это…»

Автоспорт,Льюис Хэмилтон,
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