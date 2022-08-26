«Выставляет себя посмешищем»: Льюис Хэмилтон шокировал соцсети

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон не перестаёт удивлять нарядами, особенно в начале гоночных уик-эндов. И Гран При Бельгии не стал исключением.
«Каждое утро я встаю и думаю, что надеть. Просыпаюсь, иду в душ, выбираю. Выбор у меня, конечно, большой. Смотрю в окно: как там погода, а потом решаю, что надеть», – рассказал британский гонщик пару лет назад.
Что же, в пятницу утром в Спа Льюис посмотрел в окне отеля на холодную и пасмурную погоду… и надел вязанный шлем, причем розового цвета.
Пользователи социальных сетей остались не в восторге от наряда Хэмилтона.
«Мне нравится Льюис как гонщик, но что-то с одеждой полный
«Он, как всегда, выставляет себя посмешищем»
«Зачем он так одевается?»
«Он серьёзно так оделся?»
«Понимаю ещё камуфляжная одежда, банановый костюм, но это…»