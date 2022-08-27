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33 минуты назад

Во время награждения российского гонщика «Формулы-3» произошел казус с флагом

Майк Габриелян

Российский пилот Александр Смоляр занял третье место на этапе «Формулы-3» и был вынужден подняться на пьедестал почета под флагом Андорры. Об этом сообщил в Telegram-канале комментатор Алексей Попов. По его словам, организаторы ошиблись из-за аббревиатуры AND.

Во время награждения российского гонщика произошел казус с флагом
Фото: Телеграм канал "Гаснут огни"Телеграм канал "Гаснут огни"

«AND в протоколе — это Authorised Neutral Driver, то есть допущенный нейтральный пилот», - написал Попов.

По его словам, на двух предыдущих соревнованиях Смоляра награждали под нейтральным белым флагом. В этот раз случилась накладка.

Комментатор также отметил, что в «Формуле»-4 и «Евроформуле» многие россияне «выступают под испанскими и французскими лицензиями». А у Кирилла Смаля - флаг Киргизии.

Международная федерация автоспорта (FIA) 1 марта запретила российским и белорусским спортсменам соревноваться под флагами своих стран.

Автоспорт,Алексей Попов,
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