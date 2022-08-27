Во время награждения российского гонщика произошел казус с флагом

Российский пилот Александр Смоляр занял третье место на этапе «Формулы-3» и был вынужден подняться на пьедестал почета под флагом Андорры. Об этом сообщил в Telegram-канале комментатор Алексей Попов. По его словам, организаторы ошиблись из-за аббревиатуры AND.

«AND в протоколе — это Authorised Neutral Driver, то есть допущенный нейтральный пилот», - написал Попов.

По его словам, на двух предыдущих соревнованиях Смоляра награждали под нейтральным белым флагом. В этот раз случилась накладка.

Комментатор также отметил, что в «Формуле»-4 и «Евроформуле» многие россияне «выступают под испанскими и французскими лицензиями». А у Кирилла Смаля - флаг Киргизии.