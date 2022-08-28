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1 час назад

Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1", Хэмилтон вылетел с трассы на первом круге

ТАССиещё 1

Нидерландский пилот Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", в воскресенье стал победителем Гран-при Бельгии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды проходили на трассе "Спа-Франкоршам".

Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"
Фото: © AP Photo/Geert Vanden Wijngaert© AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Вторым финишировал мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес. Тройку лучших замкнул испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс - младший.

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Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес") был вынужден досрочно завершить гонку. На первом круге он столкнулся с испанцем Фернандо Алонсо ("Альпин"). После столкновения оба пилота оказались за пределами трассы, но сумели продолжить гонку. Однако в скором времени механики "Мерседеса" попросили Хэмилтона завершить выступление из-за проблем с машиной. Также в начале гонки после столкновения с канадцем Николасом Латифи ("Уильямс") был вынужден сойти финн Валттери Боттас ("Альфа Ромео").

Ферстаппен выиграл квалификацию, однако из-за штрафа в связи со сменой двигателя стартовал только с 14-й позиции. Также моторные штрафы получили Боттас, монегаск Шарль Леклер ("Феррари"), британец Ландо Норрис ("Макларен"), француз Эстебан Окон ("Альпин"), немец Мик Шумахер ("Хаас") и китаец Чжоу Гуаньюй ("Альфа Ромео"). Ферстаппен второй раз подряд становится победителем гонки, прорываясь через ряд соперников. В прошлый раз во время Гран-при Венгрии нидерландский пилот финишировал первым, стартовав с 10-й позиции.

Ферстаппен упрочил лидерство в общем зачете, набрав 284 очка. Его партнер по команде Перес поднялся на второе место (191), замыкает тройку лидеров Леклер (186). В Кубке конструкторов первое место занимает "Ред Булл" (475), на второй позиции идет "Феррари" (357), на третьей - "Мерседес" (316).

Следующий этап пройдет в Нидерландах с 2 по 4 сентября.

В новость внесены изменения (18:19 мск) - добавлены результаты гонки и зачет.

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