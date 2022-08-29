Red Bull Racing поставила амбициозную цель в чемпионате пилотов

За восемь гонок до конца сезона-2022 в Формула 1 команда Red Bull Racing взяла под контроль оба зачёта чемпионата мира. В Кубке конструкторов «Красные быки» и так уверенно лидировали, а теперь на второе место в личном зачёте вышел Серхио Перес, опередивший Шарля Леклера, тогда как Макс Ферстаппен уже оторвался от всех на 93 очка.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

Теперь, по словам спортивного консультанта Red Bull Хельмута Марко, необходимо удержать дубль в чемпионате пилотов.

«Цель в личном зачёте – занять первое и второе место. Никогда прежде нам это не удавалось», – цитирует Марко издание GPBlog.

В минувшее воскресенье Перес провёл свою лучшую гонку за последние два месяца и впервые с Сильверстоуна в начале июля финишировал на подиуме.

«Серхио провёл отличную гонку и всё держал под контролем, – прокомментировал Марко. – В Спа у нас всё получилось. Надеюсь, что так же хорошо мы выступим в Зандворте и Монце».