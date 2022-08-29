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1 час назад

Red Bull Racing поставила амбициозную цель в чемпионате пилотов

autosport.com.ru

За восемь гонок до конца сезона-2022 в Формула 1 команда Red Bull Racing взяла под контроль оба зачёта чемпионата мира. В Кубке конструкторов «Красные быки» и так уверенно лидировали, а теперь на второе место в личном зачёте вышел Серхио Перес, опередивший Шарля Леклера, тогда как Макс Ферстаппен уже оторвался от всех на 93 очка.

Red Bull Racing поставила амбициозную цель в чемпионате пилотов
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Теперь, по словам спортивного консультанта Red Bull Хельмута Марко, необходимо удержать дубль в чемпионате пилотов.

«Цель в личном зачёте – занять первое и второе место. Никогда прежде нам это не удавалось», – цитирует Марко издание GPBlog.

В минувшее воскресенье Перес провёл свою лучшую гонку за последние два месяца и впервые с Сильверстоуна в начале июля финишировал на подиуме.

«Серхио провёл отличную гонку и всё держал под контролем, – прокомментировал Марко. – В Спа у нас всё получилось. Надеюсь, что так же хорошо мы выступим в Зандворте и Монце».

На данный момент лучшим суммарным достижением Red Bull Racing в чемпионате пилотов является первое и третье места в 2010-м, 2011-м и 2013-м, когда Себастьян Феттель становился чемпионом, а Марк Уэббер был каждый раз третьим.

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