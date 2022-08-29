Red Bull Racing поставила амбициозную цель в чемпионате пилотов

За восемь гонок до конца сезона-2022 в Формула 1 команда Red Bull Racing взяла под контроль оба зачёта чемпионата мира. В Кубке конструкторов «Красные быки» и так уверенно лидировали, а теперь на второе место в личном зачёте вышел Серхио Перес, опередивший Шарля Леклера, тогда как Макс Ферстаппен уже оторвался от всех на 93 очка.
Теперь, по словам спортивного консультанта Red Bull Хельмута Марко, необходимо удержать дубль в чемпионате пилотов.
«Цель в личном зачёте – занять первое и второе место. Никогда прежде нам это не удавалось», – цитирует Марко издание GPBlog.
В минувшее воскресенье Перес провёл свою лучшую гонку за последние два месяца и впервые с Сильверстоуна в начале июля финишировал на подиуме.
«Серхио провёл отличную гонку и всё держал под контролем, – прокомментировал Марко. – В Спа у нас всё получилось. Надеюсь, что так же хорошо мы выступим в Зандворте и Монце».
На данный момент лучшим суммарным достижением Red Bull Racing в чемпионате пилотов является первое и третье места в 2010-м, 2011-м и 2013-м, когда Себастьян Феттель становился чемпионом, а Марк Уэббер был каждый раз третьим.