Льюис Хэмилтон извинился перед болельщиками

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон извинился перед своими болельщиками за неудачу на Гран При Бельгии.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

Гонка в Спа завершилась для британца на первом же круге столкновением с Фернандо Алонсо. Позднее Льюис признал свою вину в этом инциденте и обратился к своим фанатам в социальных сетях.

«Во-первых, я хочу извиниться перед своими поклонниками, особенно перед теми, кто пришёл поддержать меня, – написал пилот Mercedes. – Почти 30 лет гонок, а чувство, оставшееся от ошибки, ранит так же сильно, как и в первый раз. Моя команда усердно работает и заслуж

Мы не остановимся, пока не доберёмся туда, где, как мы знаем, нам самое место. Джордж Рассел провёл отличную гонку – молодец, приятель.