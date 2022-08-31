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1 час назад

В Alpine не жалеют об уходе Фернандо Алонсо

autosport.com.ru

Руководитель Alpine Отмар Сафнауэр объяснил, почему не сожалеет о прекращении сотрудничества с Фернандо Алонсо в следующем году.

В Alpine прокомментировали уход Алонсо
Фото: ReutersReuters

Ожидалось, что Алонсо продлит контракт с Alpine на 2023 год, но эта теория развеялась, когда Aston Martin объявила о новом многолетнем соглашении с двукратным чемпионом мира Ф1. С тех пор в Энстоуне столкнулись с более серьезными проблемами, поскольку их резервный пилот Оскар Пиастри отказался заменять Алонсо.

На вопрос Sky Sports, сожалеют ли в Alpine о ситуации с Алонсо и Пиастри, Сафнауэр ответил:

«Нет, я уверен, что из любой ситуации можно извлечь уроки. Через два года мы оглянемся назад и посмотрим, ч

Фернандо был свободным пилотом. Мы все знали, что он ведёт переговоры с другими командами. Мы предложили ему хороший контракт. Как я уже говорил, сделка должна быть выгодной для обеих сторон, поэтому если вас просят выйти за рамки собственных интересов, вы не должны идти против себя. Так что я абсолютно не жалею об уходе Фернандо, и, знаете, удачи ему. Он получил всё, что было для него важно. Я не знаю, что случилось. Вы говорите о многолетнем контракте. Может быть, дело в этом, но он явно нашел лучший вариант, и это нормально.

Что касается Оскара, разочаровывает только то, что он подписал с нами соглашение в ноябре. Мы сделали всё, что должны были, и даже перевыполнили план, а он пообещал гонять с нами, так что мы стремимся добиться этого».

Автоспорт,Фернандо Алонсо,
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