В Alpine прокомментировали уход Алонсо

Руководитель Alpine Отмар Сафнауэр объяснил, почему не сожалеет о прекращении сотрудничества с Фернандо Алонсо в следующем году.

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Ожидалось, что Алонсо продлит контракт с Alpine на 2023 год, но эта теория развеялась, когда Aston Martin объявила о новом многолетнем соглашении с двукратным чемпионом мира Ф1. С тех пор в Энстоуне столкнулись с более серьезными проблемами, поскольку их резервный пилот Оскар Пиастри отказался заменять Алонсо.

На вопрос Sky Sports, сожалеют ли в Alpine о ситуации с Алонсо и Пиастри, Сафнауэр ответил:

«Нет, я уверен, что из любой ситуации можно извлечь уроки. Через два года мы оглянемся назад и посмотрим, ч

Фернандо был свободным пилотом. Мы все знали, что он ведёт переговоры с другими командами. Мы предложили ему хороший контракт. Как я уже говорил, сделка должна быть выгодной для обеих сторон, поэтому если вас просят выйти за рамки собственных интересов, вы не должны идти против себя. Так что я абсолютно не жалею об уходе Фернандо, и, знаете, удачи ему. Он получил всё, что было для него важно. Я не знаю, что случилось. Вы говорите о многолетнем контракте. Может быть, дело в этом, но он явно нашел лучший вариант, и это нормально.