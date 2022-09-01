Ферстаппен получил государственную награду Нидерландов

Макс Ферстаппен стал кавалером Ордена Оранских-Нассау (Orde van Oranje-Nassau) – государственной награды Королевства Нидерландов, которой удостаиваются люди за какие-либо особые заслуги. Понятно, что в случае с действующим чемпионом мира речь идёт о его достижениях в автоспорте.
Орден гонщику Red Bull Racing вручила Конни Хельдер, министр спорта Нидерландов. На церемонии она подчеркнула, что завоевать титул – намного сложнее, чем просто быть талантливым гонщиком, но Макса отличает несгибаемая воля к победе, поэтому он вошёл в историю как первый голландский чемпион Формулы 1.
«Получить такую награду – высокая честь. Я очень благодарен моей семье и всем моим близким за поддержку, которую получаю с первых лет гоночной карьеры, – сказал Ферстаппен в ответном выступлении на официальной церемонии. – Также я хотел бы поблагодарить Red Bull и моих личных спонсоров – без такой поддержки я бы не смог подняться на столь высокий уровень.
Кроме того хочется поблагодарить всех моих болельщиков, прежде всего «Оранжевую армию» – очень приятно видеть, что так много соотечественников теперь переживают за меня. Я с отличным настроем готовлюсь к Гран При Нидерландов, который нас ждёт в этот уик-энд».