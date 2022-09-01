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1 час назад

Ферстаппен получил государственную награду Нидерландов

F1News.ru

Макс Ферстаппен стал кавалером Ордена Оранских-Нассау (Orde van Oranje-Nassau) – государственной награды Королевства Нидерландов, которой удостаиваются люди за какие-либо особые заслуги. Понятно, что в случае с действующим чемпионом мира речь идёт о его достижениях в автоспорте.

Ферстаппен получил государственную награду Нидерландов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Орден гонщику Red Bull Racing вручила Конни Хельдер, министр спорта Нидерландов. На церемонии она подчеркнула, что завоевать титул – намного сложнее, чем просто быть талантливым гонщиком, но Макса отличает несгибаемая воля к победе, поэтому он вошёл в историю как первый голландский чемпион Формулы 1.

«Получить такую награду – высокая честь. Я очень благодарен моей семье и всем моим близким за поддержку, которую получаю с первых лет гоночной карьеры, – сказал Ферстаппен в ответном выступлении на официальной церемонии. – Также я хотел бы поблагодарить Red Bull и моих личных спонсоров – без такой поддержки я бы не смог подняться на столь высокий уровень.

Кроме того хочется поблагодарить всех моих болельщиков, прежде всего «Оранжевую армию» – очень приятно видеть, что так много соотечественников теперь переживают за меня. Я с отличным настроем готовлюсь к Гран При Нидерландов, который нас ждёт в этот уик-энд».

Автоспорт,Макс Ферстаппен,
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