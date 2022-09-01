Ферстаппен получил государственную награду Нидерландов

«Получить такую награду – высокая честь. Я очень благодарен моей семье и всем моим близким за поддержку, которую получаю с первых лет гоночной карьеры, – сказал Ферстаппен в ответном выступлении на официальной церемонии. – Также я хотел бы поблагодарить Red Bull и моих личных спонсоров – без такой поддержки я бы не смог подняться на столь высокий уровень.



Кроме того хочется поблагодарить всех моих болельщиков, прежде всего «Оранжевую армию» – очень приятно видеть, что так много соотечественников теперь переживают за меня. Я с отличным настроем готовлюсь к Гран При Нидерландов, который нас ждёт в этот уик-энд».