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1 час назад

Льюис Хэмилтон извинился перед Red Bull за «производителя газировки»

autosport.com.ru

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон извинился перед компанией Red Bull за давнее высказывание.

Льюис Хэмилтон извинился перед Red Bull
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Ещё в годы выступлений за McLaren, в 2011-м, британский гонщик назвал «Красных быков» производителями газировки и усомнился в том, что они способны строить конкурентоспособные машины в Формуле 1.

«Я не имел в виду что-то плохое, сказав, что Red Bull производит газировку. Я лишь хотел подчеркнуть, что им стоит делать ставку только на машины, а не заниматьс

Они доказали, что я был неправ. Red Bull отлично справляется с постройкой машин», – цитирует Хэмилтона издание RaceFans

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