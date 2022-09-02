Льюис Хэмилтон извинился перед Red Bull

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон извинился перед компанией Red Bull за давнее высказывание.
Ещё в годы выступлений за McLaren, в 2011-м, британский гонщик назвал «Красных быков» производителями газировки и усомнился в том, что они способны строить конкурентоспособные машины в Формуле 1.
«Я не имел в виду что-то плохое, сказав, что Red Bull производит газировку. Я лишь хотел подчеркнуть, что им стоит делать ставку только на машины, а не заниматьс
Они доказали, что я был неправ. Red Bull отлично справляется с постройкой машин», – цитирует Хэмилтона издание RaceFans