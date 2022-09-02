Мазепин оценил шансы на возвращение в «Формулу-1»

"Теоретически у меня есть возможность вернуться в "Формулу-1", мне всего лишь 23 года. Если такая возможность представится, это зависит не от меня. Надеюсь, моя пауза не затянется. Возвращение случится, если ситуация изменится, с меня будут сняты санкции. Мой контракт был разорван - долгосрочный контракт - по независящим от меня причинам, неспортивным", - ск