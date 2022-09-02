Мазепин оценил шансы на возвращение в «Формулу-1»

Российский пилот Никита Мазепин имеет теоретическую возможность вернуться к участию в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", однако возвращение не зависит от самого гонщика. Об этом спортсмен рассказал в пятницу на форуме "Знание" в Москве.
"Теоретически у меня есть возможность вернуться в "Формулу-1", мне всего лишь 23 года. Если такая возможность представится, это зависит не от меня. Надеюсь, моя пауза не затянется. Возвращение случится, если ситуация изменится, с меня будут сняты санкции. Мой контракт был разорван - долгосрочный контракт - по независящим от меня причинам, неспортивным", - ск
"И сейчас вокруг меня множество олимпийцев, спортсменов, которым намного тяжелее, чем мне. Именно поэтому я создал фонд "Мы выступаем как один", который помогает отстраненным от соревнований по неспортивным причинам спортсменам", - добавил он.
Мазепину 23 года, единственный сезон в "Формуле-1" он провел за команду "Хаас". Лучшим его результатом является финиш на 14-м месте. 5 марта "Хаас" объявил о расторжении контракта с Мазепиным из-за ситуации на Украине.