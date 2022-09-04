Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
4 сентября

Стал известен победитель Гран-при Нидерландов «Формулы-1»

Майк Габриелян

Пилот Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов в рамках этапа «Формулы-1» . Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Стал известен победитель Гран-при Нидерландов «Формулы-1»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ферстаппен одержал десятую победу в сезоне-2022. Он выиграл домашний этап во второй раз подряд.

Никита Мазепин назвал теоретически возможным возвращение в "Формулу-1"

Второе место занял Джордж Расселл («Мерседес»), на третьем - Шарль Леклер из «Феррари».

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон стал четвертым.

Испанец Карлос Сайнс финишировал пятым, но был оштрафован на 5 секунд за неосторожный выезд с пит-стопа. После этого он опустился на восьмое место.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Италии с 9 по 11 сентябр

Ранее австралийский гонщик Оскар Пиастри и руководство McLaren прокомментировали заключенный контракт.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители