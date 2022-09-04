Стал известен победитель Гран-при Нидерландов «Формулы-1»

Пилот Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов в рамках этапа «Формулы-1» . Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Ферстаппен одержал десятую победу в сезоне-2022. Он выиграл домашний этап во второй раз подряд.
Второе место занял Джордж Расселл («Мерседес»), на третьем - Шарль Леклер из «Феррари».
Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон стал четвертым.
Испанец Карлос Сайнс финишировал пятым, но был оштрафован на 5 секунд за неосторожный выезд с пит-стопа. После этого он опустился на восьмое место.
Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Италии с 9 по 11 сентябр
Ранее австралийский гонщик Оскар Пиастри и руководство McLaren прокомментировали заключенный контракт.