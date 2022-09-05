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5 сентября

Хэмилтон опубликовал эмоциональное заявление по поводу своей команды после ГП Нидерландов

Чемпионат.com

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опубликовал в социальных сетях новый пост, который посвятил своей команде после Гран-при Нидерландов.

Хэмилтон опубликовал эмоциональное заявление после ГП Нидерландов
Фото: ТАССТАСС

Напомним, во время сейфти-кара, который появился на 56-м круге, все преследователи Хэмилтона, который шёл на тот момент первым, сменили шины. Немецкая команда решила не отправлять своего пилота на пит-стоп, но после рестарта британец потерял три позиции. Семикратный чемпион мира обругал команду по радио, назвав это тактической ошибкой. Позже британец извинился.

«Мы — команда, мы являемся чемпионами мира, но мы не всегда делаем всё правильно. Я допускал ошибки в этот уикенд, команда допустила ошибку вчера, но мы побеждаем и проигрываем вместе. Мы проходили и через гораздо более неприятные моменты, но каждый член команды всегда старается быть лучшей версией, и это то, что действительно в наших силах. Мы ещё поднимемся и мы ещё обязательно выиграем! Я уверен на все сто процентов, что мы движемся в нужном направлении!» — написал Хэмилтон.

Автоспорт,Льюис Хэмилтон,
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