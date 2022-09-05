Хэмилтон опубликовал эмоциональное заявление после ГП Нидерландов

«Мы — команда, мы являемся чемпионами мира, но мы не всегда делаем всё правильно. Я допускал ошибки в этот уикенд, команда допустила ошибку вчера, но мы побеждаем и проигрываем вместе. Мы проходили и через гораздо более неприятные моменты, но каждый член команды всегда старается быть лучшей версией, и это то, что действительно в наших силах. Мы ещё поднимемся и мы ещё обязательно выиграем! Я уверен на все сто процентов, что мы движемся в нужном направлении!» — написал Хэмилтон.