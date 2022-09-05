Сделка между Red Bull и Porsche не состоится

Сделка об объединении Porsche и Red Bull Racing не состоится, так как стороны не пришли к соглашению, сообщает F1-insider.com.

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Ещё в июле появилась информация о том, что в Porsche намереваются приобрести 50-процентную долю в австрийской команде, причём переговоры об этом начались больше года назад. Это означало бы для RBR частичную потерю независимости и свободы действий, однако ценность Red Bull Racing с тех пор выросла.

Согласно плану компании из Штутгарта, она должна была владеть и 50-процентной долей завода по производству шасси Red Bull Technology, а также сотрудничать с производителем двигателей Red Bull High Performance Powertrains. Предстоящая сделка уже была одобрена надзорными органами, а Porsche зарегистрировали товарный знак F1nally.

Однако накануне Гран При Бельгии о своём приходе в Формулу 1 в 2026 году объявила компания Audi, вместе с Porsche входящая в концерн Volkswagen. И если верить немецкому ресурсу, заявление, сделанное тогда главой Audi Маркусом Дойсманом не вызвала восторга в офисах Volkswagen и Porsche, что также подтолкнуло последних к прекращению переговоров с Red Bull Racing.

Наверняка сыграл свою роль и тот факт, что команда из Милтон-Кинса, во-первых, теперь способна производить силовые установки сама, тем более что технологическое сотрудничество с Honda продолжается. А во-вторых, японской компании, которая уже не раз покидала Формулу 1, чемпионат мира снова стал интересен в свете принятого недавно регламента на силовые установки с 2026 года.