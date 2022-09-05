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22 часа назад

Юки Цуноде грозит штраф за незатянутые ремни безопасности

autosport.com.ru

Пилот AlphaTauri Юки Цунода может потерять 10 позиций на старте Гран При Италии за незатянутые ремни безопасности во время гонки в Зандворте.

Пилоту Alpha Tauri грозит штраф за ГП Италии
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

После Гран При Нидерландов японец получил уже пятое предупреждение в этом сезоне. После остановки на трассе на 44-м круге гонщик младшей команды Red Bull продолжил движение, но перед этим ослабил ремни.

«После пит-стопа автомобиля Цунода гонщик остановил машину, почувствовав, что колесо установлено неправильно, – говорится в официальном заявлении стюардов. – Расследование пришло к выводу, что возникла проблема с дифференциалом. Таким образом, автомобиль не находился в безопасном состоянии, когда его выпустили на трассу пос

В ходе объяснения гонщик признался, что после остановки на трассе он был готов покинуть машину и начал ослаблять ремень безопасности, не расстегивая его. После этого он поехал обратно в боксы, где механики заново затянули ремни. До какой степени ремень безопасности был ослаблен гонщиком, точно определить невозможно».

В настоящий момент ожидается подтверждение штрафа Цуноды со стороны FIA.

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