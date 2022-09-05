Пилоту Alpha Tauri грозит штраф за ГП Италии

Пилот AlphaTauri Юки Цунода может потерять 10 позиций на старте Гран При Италии за незатянутые ремни безопасности во время гонки в Зандворте.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

После Гран При Нидерландов японец получил уже пятое предупреждение в этом сезоне. После остановки на трассе на 44-м круге гонщик младшей команды Red Bull продолжил движение, но перед этим ослабил ремни.

«После пит-стопа автомобиля Цунода гонщик остановил машину, почувствовав, что колесо установлено неправильно, – говорится в официальном заявлении стюардов. – Расследование пришло к выводу, что возникла проблема с дифференциалом. Таким образом, автомобиль не находился в безопасном состоянии, когда его выпустили на трассу пос

В ходе объяснения гонщик признался, что после остановки на трассе он был готов покинуть машину и начал ослаблять ремень безопасности, не расстегивая его. После этого он поехал обратно в боксы, где механики заново затянули ремни. До какой степени ремень безопасности был ослаблен гонщиком, точно определить невозможно».